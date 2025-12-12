La CARTV ata su mudanza a la Expo antes de las elecciones: la nueva sede empezará a operar en el primer semestre de 2028

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ha atado esta semana su mudanza a la Expo anticipándose a un posible adelanto electoral. El Consejo de Administración aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ejecución de Lamela, que transformará uno de los icónicos cacahuetes del Frente Fluvial en el nuevo corazón del audiovisual aragonés.

La votación se produjo en Consejo Extraordinario. El Consejo Ordinario de este mes se celebrará el próximo miércoles 17 pero, para entonces, las Cortes podrían estar ya disueltas.

Si se activa la maquinaria electoral, este órgano -en el que están representados todos los partidos- pasará a estar en funciones y no podrá tomar decisiones ejecutivas, de ahí que fuera tan importante dar este paso cuanto antes.

Ahora será Expo Zaragoza Empresarial la que deba sacar a licitación las obras. La previsión es que los trabajos se prolonguen hasta bien entrado 2027 y que la nueva CARTV, a la que se mudarán alrededor de 600 personas, empiece a operar en el primer semestre de 2028.

El proceso será de todo menos sencillo. Ni la radio ni la televisión podrán dejar de emitir en ningún momento, lo que obligará a trabajar con dos equipos mientras dure la transición, uno en Ranillas y otro en el número 2 de la avenida de María Zambrano.

Acceso al futuro edificio de la CARTV en el Frente Fluvial. E. E.

Durante esos meses, la previsión es recurrir a equipos de alquiler, una fórmula que permitirá salvar una complejidad técnica "importante". "Serán momentos muy delicados", admiten quienes mejor conocen la operación.

El nuevo edificio mantendrá las características lamas verticales de colores del resto de oficinas del conocido como Parque Empresarial Dinamiza. En este caso serán de color verde.

La nueva sede estará en el Edificio Ebro 3. E. E.

El espacio ha sido diseñado siguiendo las necesidades de la Corporación. El último Consejo permitió analizar de arriba a abajo el proyecto, en el que se lleva cerca de un año trabajando, y sus especificidades técnicas.

También se ahondó en su ubicación y las medidas de protección contra las riadas. Se trata de un aspecto para nada menor teniendo en cuenta la cercanía de los nuevos estudios al río Ebro, que ya ha inundado en otras ocasiones recintos como el Anfiteatro con sus cada vez más frecuentes avenidas extraordinarias.

Si no hay retrasos, los trabajos, en los que se invertirán más de 22 millones de euros, deberían estar acabados para el segundo semestre de 2027, pero cuando acaben tocará equipar las nuevas instalaciones, lo que requerirá de meses de dedicación.

La nueva Corporación está llamada a convertirse en un motor para el Frente Fluvial y sus negocios. La Ciudad de la Justicia atrae cada día a cientos de personas, pero la actividad baja drásticamente por la tarde, algo que cambiará cuando la CARTV esté a pleno funcionamiento.

Unida al nuevo Faro de la Logística en el que se reconvertirá la Torre del Agua, al Acuario y al Mobility City, podría ayudar a dar a la Expo el papel protagonista que le arrebató la crisis económica de 2009, aunque el recinto todavía tiene en el 'debe' del Pabellón de Aragón y el de España, aún sin proyecto.

La nueva CARTV, al detalle

Los trabajadores de la Corporación también saldrán ganando. La previsión es que la superficie crezca más de un 30% en comparación con la actual hasta abarcar 15.486 metros cuadrados, reservándose 1.450 para los nuevos platós, uno de ellos virtual.

También habrá zona de camerinos, estilismo y maquillaje, almacenes de mantenimiento y salas de control, mientras que la segunda y tercera planta tendrán espacios destinados a las productoras, la redacción y estudios de radio, además de oficinas de administración e incluso un auditorio con capacidad para 130 butacas.

En total habrá 2.123 metros cuadrados de sótano y 3.643 de planta baja. El resto se dividirán entre los 2.168 m2 de la primera planta, los 4.044 de la segunda y los 3.508 de la tercera.

Lamela ya fue encargado de diseñar la reconversión de la gran mayoría de edificios tras la Expo de 2008. En 2010 diseñó los edificios de oficinas para empresas que hoy están a pleno rendimiento -con, entre otras, la delegación territorial de TVE en Zaragoza- y, dos años después, la propia Ciudad de la Justicia. Ahora es el turno del edificio Ebro 3.