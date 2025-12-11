Los primeros días de huelga de médicos en Aragón dejan 650 cirugías y 3.500 consultas suspendidas

El pasado martes 9 de diciembre comenzó la huelga de médicos y facultativos en Aragón, y en toda España, contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Unos paros de los profesionales sanitarios que se convocaban durante cuatro días y que han dejado 450 cirugías y unas 3.500 consultas suspendidas.

Así lo ha confirmado este jueves, en el tercer día de huelga, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. Además, ha señalado que los indicadores, los mismos que en el año 2018, cifran el seguimiento en un 15,5% el martes (unos 560 efectivos) y un 16,26% el miércoles.

No obstante, el martes el sindicato Cesm Aragón hablaba de un 75% de seguimiento por parte de los profesionales sanitarios.

Este jueves José Luis Bancalero ha mandado un mensaje “de tranquilidad” a la ciudadanía, y ha expuesto las consecuencias de estos paros: “Se han suspendido alrededor de 450 cirugías y unas 3.500 consultas entre atención primaria y atención hospitalaria, pero estos dos días hemos atendido prácticamente a 4.300 urgencias en nuestros hospitales, y en la DUAP en Zaragoza, a 1.150 pacientes”.

En cuanto a la DUAP, ha reconocido que desde que empezó el 1 de diciembre ha atendido a 6.100 pacientes, “mejorando la accesibilidad a todos los ciudadanos”.

Continuando con la huelga de médicos, el consejero de Sanidad ha “lamentado” el conflicto y ha manifestado que “entiende” las reivindicaciones.

En este aspecto, ha insistido en que el origen está en el Gobierno de España y en el Ministerio de Sanidad de Sánchez con su Estatuto Marco. “La ministra Mónica García es la que está haciendo daño a los ciudadanos, a los profesionales y casi me atrevería a decir que el objetivo, por la manera en la que está llevando este tema, parece ser dañar a sus adversarios políticos”, ha declarado.

Por ello, ha pedido al Gobierno estatal que “retire este documento, que es totalmente fallido”. "Empezó mal y ya se lo dijimos a la ministra porque ni tenía memoria económica, ni tenía soporte jurídico y carecía de capacidad para poderlo llevar a cabo".

Seguimiento este jueves

En cuanto al seguimiento de la huelga de médicos en Aragón, el Gobierno ha comunicado que este jueves, 11 de diciembre, ha sido un 15,62%, en jornada de mañana. Así pues, de 3.618 efectivos reales, han hecho huelga 565.

En la actividad quirúrgica se han tenido que suspender 203 operaciones, mientras que se han realizado 87 operaciones. Así pues, de momento son 653 operaciones canceladas en los tres días de paros.