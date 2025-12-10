Hartazgo de los médicos aragoneses en el segundo día de huelga: "No vamos a parar hasta que nos escuchen"

Concentración de los médicos aragoneses en el segundo día de huelga. E. E.

"Las movilizaciones no van a parar hasta que seamos escuchados". Así lo evidencia Beatriz Forniés, médico especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Una manifestación contundente que ha hecho este miércoles a las puertas de la consejería de Sanidad en la segunda jornada de huelga.

Los médicos siguen en pie de guerra para mostrar su descontento con el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y las políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Aragón. Decenas de médicos y facultativos se han concentrado este miércoles para reivindicar sus derechos.

"La huelga es el resultado de un fracaso de la negociación con la Administración a propósito de nuestras condiciones particulares de trabajo. Es un fracaso en la negociación porque nunca ha habido una voluntad real por parte de la Administración, ni central, ni tampoco de las administraciones autonómicas para negociar con nosotros", señala Forniés.

En este aspecto resalta que en las mesas negociadoras no hay representación de la profesión médica por lo que reclama que "nadie que no sea médico tiene autoridad moral ni técnica para decidir cómo debe trabajar un médico y por eso nosotros exigimos salir de ese ámbito de negociación y ser los interlocutores directos con la autoridad competente de nuestras propias condiciones laborales".

En este último sentido, la médico especialista apunta a una mejora de condiciones laborales ya que denuncia que los médicos y facultativos "llegamos a hacer 90 horas de jornadas laborales obligatorias": "No nos podemos negar y trabajamos miles de horas más de manera obligada de las que nos correspondería y no tienen ninguna repercusión en nuestra vida laboral".

Respecto a ello explica que no quedan patentes dentro de su registro de la vida laboral por lo que no tributan para su jubilación. Del mismo modo, remarca que las horas de la jornada complementaria "se paga a un tercio de lo que se nos paga la jornada ordinaria".

Por todo ello, ha denunciado que "no tenemos ni derecho a la conciliación, ni a la salud mental, ni nuestras familias tienen derecho a que se respete esa estancia con nosotros".

De igual manera, Forniés mantiene "toda la esperanza del mundo" a que la situación se revierta y manifiesta su firme convencimiento de que "esto va a servir para algo".

Entre las decenas de personas que se encontraban en las filas de la concentración han alzado la voz Alicia López y Raquel Sánchez, médicos residentes de segundo año de pediatría en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Ambas, acompañadas de sus pancartas, reclaman mejoras salariales y condiciones laborales justas.

"Queremos que tener un sueldo digno, no sea a costa de hacer horas extras, con descansos en muchos sitios desregulados y que podamos llevar una vida normal con el trabajo que tenemos, que muchas veces se ve comprometida incluso nuestra salud", señalan las jóvenes.

Tanto Alicia como Raquel van a secundar la huelga los cuatro días de convocatoria, pero de igual manera creen que son pocos días para una lucha tan grande como la que proclaman.

De igual manera expresan que las concentraciones sirvan también para "hacer visible nuestras condiciones laborales que a nivel popular muchas veces se piensa diferente de nosotros".

Alicia López y Raquel Sánchez, médicos residentes de segundo año de pediatría en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa E. E.

La huelga convocada por Cesm Aragón y Fasamet ha tenido también este martes tintes autonómicos ante el rechazo de las políticas llevadas a cabo por la consejería liderada por José Luis Bancalero, tal y como ha manifestado Mercedes Ortín, secretaria general de Cesm Aragón.

"Esta consejería se ha dedicado a hacer unos decretos legislativos en las Cortes de Aragón con el apoyo en mesa sectorial de sindicatos que entre sus filas no representan a ningún médico. Hemos tenido que ver cómo se aprobaba un decreto de fidelidad a residentes que lo único que hace es incrementar desigualdades en los centros de difícil cobertura", denuncia Ortín.

En este sentido también se muestra en contra de las medidas establecidas por el Ejecutivo aragonés para atraer médicos a la Comunidad por lo que denuncia que "no se han hecho medidas atractivas".

Por todo ello, ha concluido que desde la consejería de Sanidad "se está haciendo este mandato a golpe de ocurrencia".

Según los datos emitidos por el Gobierno de Aragón, han secundado la huelga este miércoles un total de 576 efectivos, lo que supone un 16,27%.

Por provincias, 25 médicos de 559 (4,47%) han seguido la huelga; en Teruel, 39 de 374 (10,43%); y en Zaragoza 511 de 2607 (19,60%).