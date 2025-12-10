Alegría acusa a Azcón de "morder" su mano tendida y el PP pasa al ataque: "Parecía la gala de 'Inocente, inocente'"

PP y PSOE han dado un portazo este miércoles a cualquier tipo de acuerdo que evite unas elecciones anticipadas en Aragón. La ministra y portavoz Pilar Alegría ha vuelto a ofrecer a Jorge Azcón pactar el techo de gasto e incluso apoyar su presupuesto. Tal ha sido la "mutación" que al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, le parecía estar en una gala de 'Inocente, inocente'.

La también secretaria general del PSOE-Aragón ha acusado al barón popular de "morder" su mano tendida. Tanto ella como su portavoz en las Cortes, Fernando Sabés, han ofrecido al PP la creación de una comisión técnica con los plazos que ellos considerasen. "Pero su respuesta ha sido que no se fían del PSOE", decía la propia Alegría.

En su opinión, Azcón debería reflexionar, ya que el PSOE está ofreciendo "lo que muchos ciudadanos piden: que dos partidos que piensan diferente puedan llegar a acuerdos en beneficio de todos los aragoneses".

"Aragón necesita presupuestos, no elecciones. Ahora bien, a unas elecciones nunca se les tiene miedo. Ellos tendrán que explicar su posición. Si convocan será por el capricho, el interés personal o la incompetencia de Jorge Azcón. Hay otro camino posible, el camino de la responsabilidad y el acuerdo", ha subrayado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.