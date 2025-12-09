Fuendetodos deja atrás su millonaria deuda municipal y alcanza el mayor presupuesto de su historia, con 3,5 millones

Fuendetodos -el municipio zaragozano conocido por ser la cuna de Goya- atravesaba en 2015 uno de los momentos económicos más críticos de su historia reciente. Con poco más de 140 habitantes, el Ayuntamiento acumulaba más de dos millones de euros en deudas, una cifra desorbitada para una localidad de su tamaño y con recursos tan limitados. Aquella situación, heredada de la legislatura anterior de Joaquín Gimeno (PSOE), obligaba a frenar inversiones, priorizar pagos y vivir bajo una presión financiera constante, tal y como lo exponen desde el Ayuntamiento.

Ahora, diez años después, la realidad es completamente diferente. Fuendetodos ha eliminado por completo su deuda municipal y maneja un presupuesto de 3,5 millones de euros, el mayor del que ha dispuesto la localidad. Un cambio que "no ha llegado por casualidad", sino como resultado de una estrategia de gestión centrada en tres ejes: "La responsabilidad, la defensa del territorio y una planificación sostenida en el tiempo".

Así lo asegura Enrique Salueña Mateo, alcalde del municipio por el partido Ciudadanos, quien afirma que, actualmente, Fuendetodos es un ejemplo de cómo incluso los pueblos más pequeños pueden lograr una transformación profunda cuando se combinan estos ejes. Un trabajo del equipo de Gobierno, con Salueña al frente, que ha sido determinante para revertir aquella situación límite.

Fuendetodos, municipio. Ayuntamiento de Fuendetodos Zaragoza

Su enfoque, "pagar lo debido sin hipotecar el mañana", ha marcado el camino para recuperar la estabilidad financiera. A ello, explica que se ha sumado la labor constante del personal municipal, la estabilidad institucional y una defensa firme de los intereses locales.

Amenazas para el entorno

El Ayuntamiento no solo ha centrado sus esfuerzos en frenar este problema, también en proteger el paisaje característico del municipio. El regidor asegura que la proliferación de líneas eléctricas aéreas suponía "una amenaza para el entorno natural y visual del pueblo".

Por ello, desde el Consistorio se defiende que todas las nuevas infraestructuras eléctricas se ejecuten de forma soterrada "siempre que sea técnicamente posible", evitando así una saturación visual que perjudique el entorno patrimonial y cultural que caracteriza a Fuendetodos.

El trabajo jurídico y administrativo vinculado a las infraestructuras energéticas ha dejado un impacto aún mayor: Fuendetodos ha asegurado una aportación estimada superior a 7.000 millones de euros en los próximos 40 años. Todo un hito para un municipio de su tamaño.

Estos acuerdos, tal y como lo asegura el primer edil, garantizan una solvencia "extraordinaria" para futuras generaciones, asegurando ingresos estables que permitirán mantener servicios, mejorar infraestructuras y garantizar el bienestar de los vecinos durante décadas.

Enrique Salueña Mateo, alcalde de Fuendetodos.

Retos y objetivos de futuro

Pese al avance histórico, el Ayuntamiento no frena sus esfuerzos. De hecho, Salueña identifica varios desafíos clave del municipio para los próximos años como consolidar la estabilidad económica alcanzada con un equilibrio presupuestario sostenible, impulsar nuevas inversiones sin recurrir a endeudamientos innecesarios o potenciar el desarrollo turístico y cultural ligado a la figura de Goya.

Fuendetodos, municipio. National geographic Zaragoza

También otros, como atraer a nuevos residentes, así como proyectos empresariales que potencien el crecimiento del municipio. O, incluso "reforzar la protección del paisaje y la sostenibilidad ambiental". Todos ellos son frentes abiertos ante los que Salueña y su equipo ya trabajan.

La política de su Gobierno busca, en definitiva, continuar construyendo un "pequeño gran municipio", capaz de conservar su esencia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes mientras avanza hacia un modelo de desarrollo sólido y duradero.