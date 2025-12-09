El Estatuto Marco lleva a la huelga a los médicos de Aragón: "Hay jornadas maratonianas, incluso de 80 horas semanales"

Concentración de médicos frente a la delegación del Gobierno en Aragón el pasado junio. E. E.

El rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad es absoluto por parte de los profesionales sanitarios. Por ello, desde este martes 9 de diciembre, hasta el viernes día 12, los médicos de toda España están convocados a una huelga que apunta a ser multitudinaria y que busca “dignificar la profesión”.

La huelga convocada a nivel nacional ha sido secundada en numerosas Comunidades Autónomas, entre ellas, Aragón, impulsada por los sindicatos CESM Aragón y Fasamet, pese a que esta fuera “el último recurso”.

Así pues, durante cuatro días, los médicos y facultativos aragoneses harán paros para mostrar su malestar y reivindicar “condiciones laborales justas” hacia el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Aragón. Además, la huelga incluye concentraciones el miércoles 10 y el jueves 11 a las 12.00 ante la Consejería de Sanidad.

Los asuntos que son competencia del Ejecutivo autonómico y que los sindicatos médicos pretenden negociar son recuperar la carrera profesional, el precio de la hora de guardia, las mejoras en el pago de la incapacidad temporal por contingencias comunes, la compensación de pagas extras desde 2010 y el cumplimiento de los acuerdos firmados de 2023 y 2025.

“En Aragón, para atraer médicos tienen que mejorar las condiciones. Estamos a la cola en cuanto al precio de la hora de guardia, somos los únicos en España que no tenemos el nivel IV de carrera profesional. Son conscientes de que lo que estamos pidiendo es justo”, declara Mercedes Ortín, secretaria general de CESM Aragón.

Ante el Ministerio de Sanidad, reclaman la regulación de las jornadas y las guardias. Frente a las 35 horas semanales establecidas generalmente para los trabajadores públicos, impone a los médicos hasta 45 horas semanales de promedio por las guardias obligatorias. Además, estas no cotizan para la jubilación, impidiendo la posibilidad de adelantarla.

En este punto, Ortín ha expresado que no es un tema “político”, sino de recuperar la vocación de los profesionales y trabajar en mejores condiciones. “Son conscientes del hartazgo, nos tienen a los médicos y facultativos con esa obligatoriedad de hacer jornadas maratonianas, incluso de 80 horas semanales”.

“Como las plantillas son deficitarias, las guardias hay que repartirlas. Si eso pasa en Zaragoza, imagínate en Teruel, en Alcáñiz o en Barbastro. De tal manera que llegan a hacer nueve guardias. Tienes que sumar a esa jornada de 35 horas, 17 o 24 más. A veces 24 más 17 más”, explica la representante sindicalista.

Además de los mencionados sindicatos, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza, defienden y respaldan “absolutamente la huelga”. “La identificación con los motivos de la huelga es plena. Es un interés común de toda la profesión y tiene una trascendencia muy importante”, señala el presidente Javier García Tirado, que espera que esta sirva para forzar la negociación.

"Hartazgo"

García Tirado, a su vez, asegura que gran parte del deterioro de la Sanidad pública viene de las condiciones laborales de los médicos. Y es que, trabajadores y representantes sindicales reiteran esa realidad del hartazgo generalizado en la profesión, que perjudica la atención a los pacientes.

“Es absolutamente intolerable la situación que vivimos desde hace muchos años. Eso está produciendo un deterioro en la forma en la que ejercemos la profesión. Y repercute negativamente en el sistema sanitario”, defiende el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, muy implicado en las movilizaciones.

Por su parte, la secretaria general de CESM Aragón asegura que “esto no va a parar” y que cada vez se van a sumar más médicos al movimiento por todos los territorios.

Servicios mínimos

De cara a estos días se espera un gran seguimiento, sobre todo en los hospitales de Zaragoza, con una cifra significativa en la actividad quirúrgica. Eso sí, Mercedes Ortín insiste en que no se sabrá hasta que tenga lugar. Además, avisa de que desde el Servicio Aragonés de Salud y desde las gerencias de los hospitales se están “haciendo movimientos para maquillar el seguimiento de la huelga”.

No obstante, los sindicatos mandan un mensaje de tranquilidad por los servicios mínimos porque la asistencia estará garantizada y todo lo que tenga que funcionar con normalidad, lo hará.

Negociación

Por otro lado, el pasado jueves en la presentación de la huelga, se defendió que no había habido ninguna llamada desde la Consejería de Sanidad para dialogar. Sin embargo, el viernes siguiente, Mercedes Ortín reconoció que se había producido un primer contacto con el Servicio Aragonés de Salud, que les emplazaba a una reunión tras la huelga para empezar a negociar. Todavía no hay fechas y estiman que será después de Reyes.

Sin embargo, si no se alcanza ningún acuerdo, se realizarán nuevas acciones y si es necesario, podrá haber otra semana de huelga o una indefinida, según adelanta Ortín.