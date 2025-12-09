Aragón pide transparencia sobre la peste porcina: "Nos parece increíble no tener información oficial"

El consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha solicitado una mayor transparencia sobre la evolución de la investigación del origen de la peste porcina en Cataluña. Así lo ha manifestado tras la celebración de la reunión interdepartamental de coordinación y seguimiento del brote localizado en la Comunidad vecina: "Echamos de menos el no tener ninguna información oficial, ni por parte de la Generalitat de Cataluña, ni por parte del Ministerio".

En este sentido, ha reclamado que en el caso de Aragón "colaboramos lealmente en todo". Por ello, ha tachado de "increíble" que tras "tantos días no tengamos conocimiento": "Nosotros tendríamos que tener la información al minuto y no la tenemos".

"Aquí hay una transparencia absoluta y cualquier noticia que tenemos la damos a conocer y lo que pedimos es que todo el mundo se comporte de la misma manera. Yo creo que estamos trabajando de una forma coordinada y rápida", ha recalcado.

Este mismo fin de semana las batidas de caza de jabalíes se han incrementado ante el llamamiento por parte del Ejecutivo aragonés y tras la presentación del decreto ley que avala con 30 euros cada jabalí que se abata. Por el momento, según datos de la Federación Aragonesa de Caza, este pasado fin de semana se han abatido alrededor de 3.000 jabalíes en Aragón.

A pesar de que no se conocen de casos autonómicos, Rincón ha matizado que Aragón está preparada para "cualquier hipótesis" que además vendrá reforzada con la reunión este próximo viernes de un comité de expertos para valorar la situación actual.

Esta reclamación la ha secundado con la posición de la economía porcina en la Comunidad ya que es la principal productora de carne de porcina en España. Ante esto, el consejero ha destacado el "perfecto funcionamiento" por parte de todos los sectores implicados: "Toda la gente está en estado de alerta, preparada para cualquier contingencia que, como digo, afortunadamente no ha sucedido y ojalá siga sucediendo".

En referencia al impacto económico, el consejero de Agricultura ha trasladado que se ha instado al Ministerio la posibilidad de regionalizar Japón y Filipinas, que son los dos únicos mercados que no se alinean con la regionalización. En el caso de que así fuera, Rincón ha matizado que "la situación mejoraría notablemente".

Origen del brote

El catedrático de Salud Animal, Juan José Badiola, ha alabado las acciones tomadas para prevenir la peste porcina en Aragón. Del mismo modo, ha aclarado que la peste porcina solo se contagia en el cerdo y el jabalí. Sobre este último ha matizado que se trata ya de "una plaga" por lo que hay que "actuar de una manera directa": "Si no se controla hipotéticamente, que esperemos que no ocurra, habría que estar vigilando las zonas próximas a Cataluña", ha aclarado.

Así, ante el brote registrado en Cataluña está circunscrito en un área de 6 kilómetros y su posible origen en un laboratorio, Badiola ha rechazado esta posibilidad: "La verdad es que es improbable que un laboratorio de esas características, que tiene un nivel de bioseguridad nivel 3, pueda ocurrir una fuga. Pero nada es imposible en esta vida", explica.

Por lo mismo, el catedrático ha emplazado a conocer el origen a la investigación que tendrá que llevar a cabo el Ministerio de Agricultura como de la unidad del Seprona de la Guardia Civil.