La última y nos vamos (a elecciones)

Aragón encara una semana de vértigo en la que se jugará la legislatura a todo o nada. PP y Vox se darán una última oportunidad para negociar el presupuesto de 2026 y evitar que el mandato se quede en agua de borrajas.

Los populares juegan con las encuestas a favor -la publicada esta semana por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN les da entre 30 y 31 diputados y la posibilidad de sumar con Aragón Existe- y la tranquilidad de los "deberes hechos", pero el crecimiento de Vox, que podría dispararse hasta los 11 escaños, hace que todos los escenarios estén abiertos.

A estas alturas de la película hay quien ve el vaso medio lleno y confía en que habrá presupuestos y quien lo ve medio vacío y ya se prepara para votar en febrero.

Una de las claves para entender la negociación que se abrirá este martes la dio el pasado jueves Roberto Bermúdez de Castro. El consejero de Hacienda recalcó que el PP no se iba a irse "a la extrema derecha" para sacar adelante las cuentas; que seguía habiendo líneas rojas que no iban a pasar.

Que Azcón haya presentado un proyecto de presupuestos ya es un paso; una pantalla a la que no se había llegado en el presupuesto de 2025.

El teléfono de Alejandro Nolasco llevaba meses sin sonar y lo hizo por fin este sábado. Recibió LA LLAMADA y este martes acudirá al Pignatelli. Tras la crisis abierta por el despido de un asesor por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales, él mismo había dicho que no lo haría, pero el "cambio de rumbo" del PP al que lleva aludiendo desde el acuerdo con Pérez Llorca en Valencia hace que todavía haya partido.

Ese es el clavo ardiendo al que se agarra el PP. Los populares confían en que Vox se centre y no pida imposibles. Es decir, nada que vaya en contra de la ley. Pero el rechazo al Pacto Verde fue ya uno de los grandes escollos con las cuentas de 2025 y amenaza con volver a serlo.

Desde Vox también exigirán avanzar en la supresión del impuesto de Sucesiones -no les vale que se hable solo del Grupo 2, quieren avanzar y eliminar paulatinamente el 3 y el 4-, y cortar el grifo a las oenegés.

Los de Abascal no tienen prisa por ir a elecciones. Si en 2023 consiguieron siete escaños, las encuestas les daban 9 en abril, y ahora podrían conseguir dos más. Canalizan el voto de castigo a Pedro Sánchez y roban ya un 10% de los apoyos al PP, lo que lleva a pensar que la jugada de irse de los gobiernos salió bien y que, cuanto más tarde haya que ir a las urnas, mejor será su resultado.

Aunque la ronda de contactos se abrirá a todos los partidos, incluida una izquierda en la que se tiene poca fe, todo se reduce a los siete votos de Vox. Y si su respuesta es 'no', la maquinaria electoral se activará de inmediato.

Para votar el 15 de febrero, Azcón debería disolver las Cortes antes de Navidad, obligando a los partidos de la oposición a hacer listas, con todo lo que eso supone, entre gambas y turrones.

Él mismo lo decía ayer: una semana es tiempo "más que prudencial" para comprobar qué partidos están por sumar y cuáles por bloquear, por lo que no habrá que esperar mucho tiempo para despejar la equis. "El tiempo, evidentemente, es importante, pero lo fundamental es saber si hay posibilidad o no", afirmaba.

Aragón se situaría entre Extremadura y Castilla y León en la cascada de elecciones diseñada por Feijóo para desgastar al Gobierno de Sánchez. Lo que suceda aquí será especialmente importante para el partido, ya que Azcón podría ser uno de los pocos barones que no dependería de Vox y podría elegir socio para gobernar.

Si hay adelanto, la izquierda tendrá que correr. Pilar Alegría tendrá que decidir si deja el ministerio o la portavocía del Gobierno para centrarse en la campaña y los partidos a su izquierda -CHA, Podemos e IU-, si van juntos o por separado.

Los socialistas se olían la tostada desde hace tiempo y ya a finales de noviembre activaron la maquinaria electoral. "Sean mañana, pasado o en 2027, el PSOE está preparado", decía ya entonces Alegría.

Otra de las claves del posible adelanto estará en que Aragón votará en solitario. Que no coincidan autonómicas y municipales podría perjudicar a partidos como el PAR, y aunque la convocatoria se ceñiría exclusivamente a la Comunidad, todo hace pensar que 'lo nacional', y en especial los escándalos que rodean al PSOE -Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Paco Salazar-, terminará siendo decisivo.

Esto podría marcar también el voto útil y concentrar los apoyos en los grandes partidos, lo que perjudicaría a los más pequeños y reduciría el arco parlamentario en las Cortes.