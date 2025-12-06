Benito Tesier, candidato único para liderar CEOE Aragón: "Estamos ante un cambio de época y hay que estar a la altura"

Benito Tesier es un directivo aragonés del sector de la automoción y del metal, nacido en Zaragoza en 1968 y con más de tres décadas de trayectoria empresarial vinculada principalmente al grupo Brembo. Ahora también es el candidato único para liderar la CEOE Aragón. Sustituirá a Miguel Marzo, quien ha ocupado el cargo que ahora ostentará el empresario y director de frenos Brembo desde hace más de tres años.

Se trata de un nombramiento que Tesier encara con "ilusión y responsabilidad", convencido de que la CEOE Aragón debe jugar "un papel clave" en la transformación económica de la ciudad. Aunque todavía no es oficial. El próximo 12 de enero, salvo sorpresa, se formalizará su designación definitiva como presidente.

En declaraciones a este diario, ha explicado que, a diferencia de procesos internos anteriores, su candidatura ha buscado desde el inicio "un consenso real" entre los distintos territorios y sectores que integran la patronal. "He hablado con todos, absolutamente con todos. La idea era construir un proyecto común que no partiera de una sola visión, sino de la suma de todo el tejido empresarial aragonés", subraya.

Ese proyecto común, afirma, pasa por modernizar la organización para hacerla "ágil, inclusiva y capaz de acompañar a las empresas en un momento económico especialmente complejo". Entre los principales desafíos que afronta el empresariado aragonés sitúa "el absentismo, la busqueda de talento y la dificultad para atraer y retener perfiles cualificados, además de la necesidad de acelerar los procesos de sostenibilidad y reducción de emisiones".

La digitalización, recalca, es otro pilar imprescindible "si queremos mantener la competitividad en un mercado global cada vez más exigente". Pero Tesier mira también más allá del presente inmediato.

Los retos

Asegura que Aragón se encuentra ante "los retos más ambiciosos de los últimos 50 años", condicionados por las inversiones anunciadas por el Gobierno autonómico y que, según recuerda, superan los 70.000 millones de euros. Proyectos que van desde los centros de datos de gran escala hasta el desarrollo tecnológico o la futura planta de baterías de CATT en Figueruelas.

"Estamos ante un cambio de época y las organizaciones empresariales debemos estar a la altura", insiste. Para ello, considera "imprescindible" anticipar necesidades como "la formación de nuevos perfiles profesionales, la disponibilidad de mano de obra especializada y la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el conjunto del tejido productivo".