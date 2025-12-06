Aragón insiste en el "rigor" frente a la Peste Porcina Africana en una nueva reunión del comité de seguimiento

El comité seguirá reuniéndose de forma periódica para evaluar la evolución de la situación. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

El Gobierno de Aragón ha celebrado en la mañana de este sábado una nueva reunión del comité de seguimiento de la Peste Porcina Africana (PPA) para continuar la coordinación activa ante el brote registrado en Cataluña y actualizar los últimos datos y actuaciones en marcha. El encuentro ha estado presidido por la vicepresidenta Mar Vaquero, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.

Además, en la sesión ha participado el director-gerente de AREX, Javier Camo; la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza; el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, el director general de Medio Natural, Alfonso Calvo; así como responsables de la empresa pública SARGA y otros miembros de los diferentes departamentos, en una mesa de trabajo que ha permitido revisar los protocolos activos, el avance de las medidas de bioseguridad y las actuaciones preventivas en granjas, transporte y fauna silvestre.

El comité ha analizado la información más reciente, reforzando la coordinación interdepartamental y el contacto permanente con el sector porcino, pieza estratégica para la economía aragonesa y motor exportador de la Comunidad. Asimismo, se han actualizado los planes de acción preventiva y las vías de comunicación con las agrupaciones ganaderas y empresas integradoras.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha subrayado que “hacemos un seguimiento diario de la situación y actuamos con rigor, porque proteger nuestro sector porcino es una prioridad absoluta. Estamos coordinados, alerta y preparados para dar respuesta inmediata a cualquier novedad”.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha señalado que “esta mesa de trabajo demuestra el compromiso firme del Gobierno con el sector. Estamos preparados, trabajando unidos y activando medidas preventivas para minimizar riesgos y responder con eficacia ante cualquier escenario”.

El comité seguirá reuniéndose de forma periódica para evaluar la evolución de la situación y mantener la interlocución directa con las organizaciones sectoriales, manteniendo activas todas las medidas de vigilancia y prevención.