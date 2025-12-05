Beltrán en la conmemoración del Día de la Constitución: "Los derechos no hay que darlos nunca por sentados"

Este sábado, 6 de diciembre, se celebra el Día de la Constitución española. Al caer en sábado, muchas instituciones han adelantado los actos conmemorativos a este viernes, 5 de diciembre.

La Delegación del Gobierno de España en Aragón, por ejemplo, ha celebrado hoy el acto solemne con motivo del 47 aniversario de la Constitución española.

El delegado, Fernando Beltrán, ha apelado al espíritu del 78 para salvaguardar los derechos y libertades que se sellaron en la Carta Magna "y que hoy están más amenazados que nunca".

Beltrán ha aseverado que la Constitución supone una oportunidad para transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia. "Quiero aprovechar para recordarles que los derechos con los que han nacido no hay que darlos nunca por sentados porque son más frágiles de lo que piensan", ha recalcado.

El delegado del Gobierno ha recordado que, en un momento de gran incertidumbre política, la sociedad española decidió apostar por la democracia y por la libertad. "España decidió emprender un largo y complejo proceso de transformación política, institucional, social y económica que triunfó y que nos acabó convirtiendo en el país avanzado, influyente, abierto y tolerante que hoy es España. Eso es lo que celebramos, eso es lo que reivindicamos", ha explicado el delegado.

Esa transformación ha sido el hilo conductor que durante todo este año 2025 el Gobierno de España ha reivindicado con el lema "España en libertad". A través de exposiciones, coloquios, conciertos y actividades, el Gobierno Central ha querido celebrar "la España que somos sin olvidar la España que no queremos volver a ser nunca".

En el acto institucional, representantes de la Administración General del Estado, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y sociedad aragonesa han leído artículos relativos a la seguridad, la igualdad o la vivienda.

La Delegación del Gobierno de España en Aragón en el 47 aniversario de la Constitución española.

En concreto, Jorge Juan Pastor, secretario general de la Delegación del Gobierno de España en Aragón; ha leído el artículo 154; Victoriano Blanco, delegado de Defensa, ha leído los artículos 8 y 30; los artículos 10 y 13 los ha leído Kossi Simeón, periodista de Togo y técnico de la oficina de asistencia a víctimas de discriminación del CEDRE; Ana Berné, vicesecretaria general de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, ha sido la encargada de leer el artículo 47; María Pilar Alastrué, trabajadora de la Delegación del Gobierno en Aragón, ha leído el 49, y los artículos 104 y 126 los han leído el coronel Campos y el comisario principal Abadía.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza para conmemorar el Día de la Constitución, va a iluminar espacios icónicos de la ciudad con los colores de la bandera de España.

Esto incluirá las fachadas del Ayuntamiento de Zaragoza y el Teatro Principal, el Puente del Tercer Milenio, la Puerta del Carmen, el toldo de luces led que recorre la calle Alfonso I, así como otros espacios como las fuentes del Parque Grande y de la plaza de España.

Esta iluminación especial se iniciará esta tarde del 5 de diciembre, con el objetivo de que ya esté operativa cuando a medianoche comience la efemérides de la Carta Magna, y se prolongará durante todo el puente festivo, es decir hasta el lunes 8 de diciembre incluido.