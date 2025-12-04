Nuevo revés para la Torre del Agua de Zaragoza: la candidata a iluminarla vuelve a suspender y el concurso queda desierto

Nuevo revés en el concurso para elegir a la empresa que instalará la iluminación de la Torre del Agua de Zaragoza. La mesa de contratación, tras valorar nuevamente la propuesta técnica de la UTE de Aneum Led y Fibratel, ha vuelto a suspender la oferta presentada, por lo que el proceso de contratación quedará de nuevo desierto.

Tras el último contratiempo, cuando el Tribunal de Contratos de Aragón admitió el recurso de la UTE de Aneum Led y Fibratel, se obligó a este órgano a revaluar la propuesta técnica, que ha vuelto a ser excluida al no llegar a la puntuación mínima requerida.

La propuesta de Aneum Led, de la mano de Fibratel, recibió -la primera vez que se presentó- una puntuación de 13,5 sobre 35 puntos en el informe técnico, cifra que está por debajo del mínimo que se exige para optar al concurso (que es 15 puntos). Fuentes de la compañía aseguraron a este diario que se trataba de una valoración más bien "arbitraria" y que, además, "adolecía de rigor".

Motivo por el cual, dada la respuesta de la empresa, no sorprende que se lanzaran a la lucha por conseguir un segundo intento con un recurso especial ante el Tacpa. Sin embargo, poco ha cambiado la decisión inicial, ya que la segunda nota viene a ser la misma: 13,5 puntos.

Concretamente, y según se señala en el expediente, la oferta presentada ha obtenido un 3 sobre 10 en la exposición del proceso constructivo, la misma nota que en el apartado de garantía de suministro y calidad y, directamente, un 0 sobre 10 en la planificación.

"Numerosas carencias"

Más detalladamente, se señala que la propuesta "presenta numerosas carencias", tales como la especificación de la ubicación de acopios, accesos y medios de descarga; se incluyen apartados que no corresponden o información que "no aporta valor al criterio"; y se enumeran tareas pero no se explica el proceso, ni el orden, ni su incidencia en calidad o plazos.

Sobre la luminaria propuesta, en el expediente se expone que "no se ajusta al proyecto" y, además, la documentación aportada es incompleta. Entre las principales deficiencias señaladas, se plantea que el modelo presentado "no es el adecuado para la obra", ya que incluye un difusor y encapsulado óptico prohibidos en el proyecto.

Sobre la última parte de la oferta, se detalla que la planificación presentada "incumple el pliego", ya que la documentación presentada apunta a una instalación en un plazo de 12 meses y medio (mientras que el plazo total señalado era de 10). Además, se señala que la información es totalmente "inútil a efectos de lo que se valora en este criterio".

Otros contratiempos

Pero es que esta no ha sido la única interferencia que ha sufrido el contrato. Prácticamente, desde el primer día, se han sucedido los contratiempos. Empezando porque dos de las candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales.

La primera de ellas subió la documentación más tarde de lo permitido, seis minutos para ser exactos. La segunda, por su parte, no fue admitida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital ( encargada de diseñar previamente la nueva iluminación).

Estas dos caídas supusieron que la UTE entre la aragonesa Aneum Led y Fibratel se quedara como única candidata y favorita para ser elegida. No obstante, como ya se dio a conocer, la Mesa de Contratación desestimó su oferta (ahora por segunda vez) al no superar la puntuación mínima que se requería en el informe técnico.

Todo parece complicaciones para esta obra. Al menos para lo que serán los trabajos exteriores, porque en el interior todo parece estar más que encauzado con la constructora San José y Eiffage Energía encargada de adecuar las instalaciones para que la Torre del Agua reabra a comienzos de 2027.