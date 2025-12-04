Juan Carlos I, sobre el atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza: "Esos bárbaros no tenían límite"

Juan Carlos I sobre el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza Guardia Civil / E.E

Tras varios meses marcados por la polémica, el rey emérito Juan Carlos I ha dado un paso al frente y ha publicado su autobiografía. La expectación, después de tanto tiempo fuera del ojo público, era máxima. Este miércoles 3 de diciembre, las principales librerías de España reservaban algunos de sus estantes más visibles para llenarlos con 'Reconciliación'.

El lanzamiento no ha pasado desapercibido. Con su autobiografía, Juan Carlos I intenta ofrecer su versión de los hechos y, quizá, tender un puente hacia una opinión pública dividida.

A lo largo del libro, el rey emérito hace un repaso completo de su trayectoria, deteniéndose en los momentos más delicados y tensos de la historia reciente de España. Desde las turbulencias en el ámbito militar derivadas de una intentona golpista hasta uno de los capítulos más dolorosos vividos en este país, los atentados de ETA.

La pesadilla de ETA en España...y en Zaragoza

Bajo el título de "El calvario del terrorismo", Juan Carlos I relata cómo vivió algunos de los atentados más devastadores, como el del Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (11 de diciembre de 1987). Sobre ese episodio, recoge un fragmento especialmente duro:

"Murieron once personas, entre ellas seis menores de entre tres y diecisiete años -esos bárbaros tenían sangre de niños en sus manos, no tenían límite!-", menciona expresamente el rey emérito.

Aquel atentado marcó la historia de una ciudad entera, dejando 11 fallecidos y hasta 88 heridos, volviendo a sembrar el pánico en las calles de punta a punta de España.

Imagen de la Casa Cuartel tras el atentado Foto de archivo de la Guardia Civil

"Será para siempre el día más duro de mi reinado"

Tras el atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza, ETA continuó sembrando terror con nuevos ataques. Entre ellos, destacan el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional en 1996 (Francisco Tomás y Valiente), el del periodista vasco José Luis López Lacalle (en el 2000) y el del funcionario de prisiones Máximo Casado.

En paralelo, el grupo armado realizó varios intentos de acercarse a una tregua. Sin embargo, según reconocería el monarca de entonces, aquellos apaños eran "temporales".

"La pesadilla terminó el 2 de mayo de 2018 con la disolución oficial de ETA. El balance humano fue trágico: ochocientas cincuenta y cuatro muertes -más de la mitad miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales-, y miles de heridos. No los olvidemos nunca", menciona.

España tampoco se libró de Al Qaeda, cuyos ataques se sumaron a las desgracias propiciadas por ETA. De hecho, Juan Carlos I admite vivir el que sería el episodio "más duro de su reinado", refiriéndose al 11 de marzo de 2004 (11M). Atentado que se saldó con la vida de 192 personas y alrededor de 2.000 heridos.

"Aún me atormenta. Fue un trauma nacional y personal, una pesadilla de la que no salí indemne", asegura, haciendo un repaso de lo que significaron estos atentados para España y más en concreto, para su reinado.