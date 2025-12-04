Ibercaja celebra la Navidad con actividades familiares, música y una carroza que repartirá 20.000 coronas en la cabalgata

Con la llegada de diciembre, la Navidad se instala un año más en todos los rincones de la ciudad, y también en los espacios de Ibercaja, que vuelve a celebrar estas fechas con una completa programación de actividades para toda la familia.

Ibercaja ha acogido este miércoles la presentación oficial del programa de actividades navideño en el Espacio Xplora. Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, subrayó la importancia de celebrar estas actividades en un momento en el que Zaragoza está viviendo un momento "especial en el ámbito económico, cultural y social".

El Espacio Xplora, la Plaza Ibercaja, las pantallas del Xcaparate del Paseo de la Constitución y la zona de exposiciones de la sede central del banco serán los principales escenarios donde se desarrollará la propuesta navideña de la entidad aragonesa.

Además, Barbero ha destacado que "la puesta en marcha de este tipo de acciones tiene una gran capacidad de generar atractivo cultural y vida en nuestra ciudad”.

También ha recordado que estas celebraciones se llevan a cabo con objetivos muy alineados con los valores de la entidad. “Todo lo que es tradición y arraigo forma parte de los valores", ha detallado.

"Así lo es la Navidad. Una fiesta que nos recuerda el nacimiento de Jesús y donde se comparten grandes momentos junto a familia y amigos", ha explicado. Por ello, ha insistido en que las actividades se celebran con el objetivo de "compartir tiempo con los que más queremos".

La programación de Ibercaja llega este año con novedades, entre ellas la incorporación de talleres para adultos, además de las habituales propuestas familiares, actividades musicales y la presencia de una carroza en la cabalgata de Reyes que repartirá más de 20.000 coronas entre el público.

Vuelta a casa por Navidad

Además, la otra gran novedad es que este año también se ha apostado por el talento de músicos aragoneses que regresan a sus casas por Navidad. "Reconocer el talento local que tiene que dejar su vida en esta ciudad para desarrollar su carrera profesional no es fácil y merece un reconocimiento", ha explicado Tomás Gómez Perry, director de Just for one day.

Así, han presentado ‘Re-suena’ donde seis bandas aragonesas cantarán en una Plaza Ibercaja iluminada por navidad durante los tres fines de semana que dura la Navidad.

Todos los conciertos serán a las 18.30 en la Plaza Ibercaja y los grupos y días de actuaciones son: Lady Banana, el sábado 20; Erin Memento, el domingo 21; Delacueva el sábado 27; Rada Mancy, el domingo 28; Orión, el sábado 3 de enero; y Eva McBel, el domingo 4 de enero.

Los encuentros con los artistas se llevarán a cabo en Xplora a las 12.00: el 20 de diciembre con Lady Banana y Erin Memento; el 27 con Delacueva y Rada Mancy; y el 3 de enero, con Orion y Eva McBel.

Actividades tradicionales

La oferta de actividades de Ibercaja para esta Navidad se completa con la exposición del Belén de la Asociación de Amigos del Belén de Zaragoza, que sustituye en esta ocasión al tradicional Belén de Ibercaja ya que se encuentra en proceso de restauración.

Belén instalado en el Espacio Xplora de Ibercaja. E.E.

Se podrá visitar en el Espacio Ibercaja Xplora hasta el 6 de enero en su horario habitual. Además, se complementa esta muestra con ocho dioramas de pasajes bíblicos y un gran abeto de Navidad que estarán expuestos en la Zona Xcaparate (esquina paseo Constitución con plaza Paraíso). El horario para su visita es de lunes a viernes (no festivos) de 8.00 A 14.00.

Cabalgata de Reyes

El Banco, como patrocinador oficial de las actividades navideñas que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza participa en la tradicional Cabalgata con una carroza. "Los voluntarios repartirán 20.000 coronas y más de 100.000 caramelos", ha explicado María Frago, responsable de patrocinios de Ibercaja.

La mayoría de estas actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse ya que tiene un aforo reducido. Para conocer con detalle la programación y reservar las plazas para los diferentes talleres podrás realizarla en la página web de Ibercaja Xplora.