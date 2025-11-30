Bolaños, sobre la manifestación del PP: "Que no se envuelvan en la bandera de España para insultar al presidente"

“Es todo una estrategia para que no se hable de lo que hacen cuando gobiernan, que es perjudicar a la ciudadanía”. Con estas palabras, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la manifestación del PP contra la corrupción no es más que un intento de los populares de “tapar su labor cotidiana” en los gobiernos.

Bolaños ha pedido a los populares que “no se envuelvan en la bandera de España” con el objetivo de “insultar al presidente del Gobierno”, porque, para los socialistas, el “verdadero” patriotismo es “mejorar el Estado del Bienestar”.

“Una manifestación tiene repercusión, pero evita que se hable de lo que pasa de verdad. El patriotismo es mejorar el Estado del Bienestar, subir pensiones y sueldos de empleados públicos, conceder nuevos permisos de paternidad y maternidad, tener más derechos laborales… no insultar al presidente del Gobierno”, ha asegurado el ministro en unas jornadas socialistas celebradas en Ligüerre de Cinca (Huesca).

Para Bolaños, esta manifestación es una muestra de que PP y Vox “son lo mismo”. “Ya no disimulan, se manifiestan juntos, compiten por ver quién la suelta más gorda y quién tiene menos ideas. No les escucharéis hablar de qué harían para mejorar el Estado de Bienestar, la vivienda, becas, pensiones o salario mínimo”,

“Necesitan algo que tape su labor cotidiana y su política destructiva de servicios públicos. Si PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto de nuestro país, no hay duda: son lo mismo”, ha añadido Bolaños.

Y, a su juicio, esto hace que el PP esté "dando alas y engordando a la ultraderecha". "Si les compras el marco y difamas como ellos, la gente prefiere al original. Es una espiral que ya ha sucedido en otros países de Europa. Esa espiral lleva a la autodestrucción de la derecha moderada, y el PP acabará engullido ante Vox", ha augurado Bolaños.

En esta línea, la ministra, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha lamentado que el PP no se manifieste “para que haya mejor sanidad pública, educación pública, más becas…”.

“Lo que vemos en todas las comunidades del PP, se llame Azcón, Guardiola o Moreno Bonilla es el mismo patrón de conducta. Con una mano ahogo y asfixio los servicios públicos, y con la otra extiendo la alfombra roja a los servicios privados y la privatización”, ha criticado Alegría, que ha vaticinado que “quedan dos años de legislatura” y que “en 2027 volveremos a ganar las elecciones”.

Los fondos europeos

Desde la localidad oscense de Ligüerre de Cinca, ambos ministros han sacado pecho de la gestión de Pedro Sánchez desde 2018 y, en particular, de la llegada de los fondos europeos durante la pandemia que, a su juicio, “hacen que España sea la economía desarrollada con mejor comportamiento del mundo”.

“Fue una negociación de cuatro días a cara de perro y Pedro Sánchez consiguió 160.000 millones de euros. Nos permiten reforzar el estado del bienestar, aprobar permisos de paternidad, incrementar sueldos de funcionarios y pensiones… El presidente se salió con la suya y hoy conseguimos recoger los frutos”, ha apuntado Bolaños.