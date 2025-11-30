Azcón urge a Sánchez que convoque elecciones generales: "No podemos normalizar que el ‘sanchismo’ entre en prisión"

Delegación del PP-Aragón en la manifestación en el Templo de Debod PP de Aragón

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha encabezado la delegación aragonesa en la manifestación convocada en el Templo de Debod tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García y la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El también presidente aragonés ha exigido a Sánchez que “escuche el clamor social” y convoque de forma urgente elecciones generales.

“Es una situación insostenible en este país y debe ser de forma inmediata. No podemos normalizar que el ‘sanchismo’ entre en prisión. Lo que ha pasado esta semana es el deterioro más importante de la historia de la democracia y Sánchez debe convocar elecciones”, ha expuesto Azcón.

No obstante, preguntado por los medios de comunicación sobre una hipotética moción de censura, Azcón ha rehusado esa posibilidad mientras las cuentas parlamentarias no den una mayoría suficiente para tumbar al Gobierno de Sánchez.

“Una moción de censura sin los votos suficientes no ayuda a cambiar nada. La moción de censura se tiene que presentar con los votos suficientes. No nos faltan ganas en el PP de presentarla, nos faltan votos. Si hay votos suficientes, estoy convencido de que el PP encabezará una moción de censura para darle voz a los españoles”, ha añadido.

Además del propio Azcón, a la manifestación en el Templo de Debod han acudido, entre otros cargos, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma; la senadora Rocío Dívar; la diputada y secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós; o concejales como Sara Fernández, Ángel Lorén, Blanca Solans, Paloma Espinosa y Carlos Gimeno.