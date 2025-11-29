Alegría ironiza sobre la manifestación del PP contra la corrupción: "Debería partir desde su sede central"

La ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha tirado de ironía para responder a la manifestación convocada por el PP contra la corrupción del entorno de Pedro Sánchez para este domingo en Madrid, insinuando que debería “partir desde su sede central”, que es “el kilómetro cero de la corrupción en este país”.

Así lo ha afirmado este sábado durante la clausura del XVI Congreso de Juventudes Socialistas de Aragón, en la que ha reprochado al PP “no haberle visto nunca” manifestarse “en defensa de los servicios públicos o de los derechos laborales”.

Alegría ha cargado contra la protesta “sin siglas” impulsada por el PP y ha iniciado su intervención asegurando que, “para ser coherentes con el lema que han elegido”, ella “citaría a la manifestación en el kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13, frente a una sede pagada con dinero negro y en una sede que recoge las siglas del único partido político que en España ha sido condenado por corrupción”.

En su intervención, ha acusado al PP de mantener un único objetivo político: “asfixiar y recortar lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos, que son los servicios públicos para seguir haciendo más grandes los bolsillos de unos pocos”.

Frente a ello, ha instado a los jóvenes socialistas a movilizarse “en la defensa de derechos y en la reivindicación de sus necesidades”.

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España ha asegurado que uno de los primeros compromisos será “empezar por la educación”, reiterando su rechazo a los conciertos de Bachillerato.

“Diremos que no a esos conciertos del Bachillerato y diremos que sí a mejorar la educación pública y diremos que sí a mejorar también las condiciones del profesorado en esta comunidad autónoma, porque no sé si lo sabéis, es una de las comunidades autónomas que peor pagan a los profesores”, ha concluido.

Respuesta del PP

A estas palabras ha respondido el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, que ha tildado a Alegría de “la portavoz de las mentiras” y defendiendo que las acusaciones sobre recortes en educación son “viejos mantras” porque “no puede ofrecer nada más a los aragoneses”.

Según el PP, el Gobierno de Azcón ha aumentado un 18% el presupuesto en educación con respecto a las cuentas de 2022, hasta los 1.300 millones de euros. “¿Dónde están los recortes? No tienen vergüenza. No hay recorte alguno. Tenemos más profesores que nunca y mejor pagados”, ha expuesto.

Además, desde el PP lamentan que Alegría se preocupe más por una manifestación “legítima” que por “dar explicaciones por la corrupción que rodea a su partido”. “Mientras los aragoneses y españoles estamos estupefactos con todo lo que ocurre, ella sigue sin dar la cara y callando ante todo”, ha añadido Ledesma.