Ya es oficial: estas son las fechas en la Astún y Candanchú inauguran sus pistas de esquí para la temporada 2025-2026

El invierno está a la vuelta de la esquina, y el descenso de las temperaturas ha provocado que las pistas de esquí aragonesas se pongan en marcha antes de lo previsto.

Astún y Candanchú estrenarán de forma escalonada la temporada 2025-2026 con una apertura especial en Astún este fin de semana y el inicio continuado del dominio 100K a partir del 5 de diciembre. La propuesta combina dos días de esquí previo al puente de la Constitución con una reapertura ya orientada a toda la campaña invernal.

Por ello, Astún abrirá sus pistas este sábado 29 y domingo 30 de noviembre con una apertura especial que permitirá estrenar la nieve antes del inicio definitivo de la temporada invernal. La estación operará en su horario habitual, con remontes en funcionamiento de 9:00 a 16:30 horas.

Para esta apertura especial, se habilitarán 25 kilómetros esquiables, sostenidos por un parte de nieve que sitúa los espesores entre 40 y 60 centímetros. Además, están previstos cuatro telesillas, tres cintas y dos telesquís, lo que garantiza acceso a una buena parte del dominio para esquiadores de distintos niveles.

Tras este primer aperitivo de la temporada, Astún volverá a cerrar unos días con el objetivo de rematar los trabajos de preparación de pistas y servicios. La reapertura definitiva está fijada para el viernes 5 de diciembre, fecha a partir de la cual la estación mantendrá ya actividad continuada durante toda la campaña de invierno.

El 5 de diciembre también marcará el regreso de Candanchú, que se incorporará ese mismo día a la apertura y permitirá activar al completo el dominio 100K Astún-Candanchú, con más de cien kilómetros de pistas entre ambas estaciones.

El dominio 100K integra 37 remontes que dan acceso a más de un centenar de pistas de todos los niveles, distribuidas entre ambas estaciones y conectadas comercialmente mediante un forfait único. La calidad de la nieve en ambas estaciones está garantizada gracias a su orientación norte y a modernos sistemas de innivación que cubren las principales pistas.