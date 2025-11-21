El PP de Aragón se pone en modo elecciones: "Si hay que ir a votar, se va. La Comunidad se merece un Gobierno estable"

El PP de Aragón se pone en modo elecciones. El giro en el discurso de Jorge Azcón, que este miércoles abrió por primera vez la puerta a un adelanto si no hay presupuestos, ha hecho que sus principales representantes tengan ya el foco puesto en las intensas semanas que vienen. El mensaje es claro: "Si hay que ir a elecciones porque Vox no sale de su bloqueo, se va. Aragón se merece un Gobierno estable".

Es el sentimiento que primó en el reciente Comité Ejecutivo Autonómico, en el que el propio Azcón trasladó a sus compañeros la hoja de ruta. "La gente está a tope, con muchas ganas y muchísima ilusión. Hay proyecto de verdad, otros no pueden decir lo mismo", aseguraba uno de los asistentes.

Con elecciones en diciembre en Extremadura, en marzo en Castilla y León y entre mayo y junio en Andalucía, febrero podría convertirse en el mes elegido para ir a las urnas en Aragón, siguiendo la ola de convocatorias orquestada por Feijóo para debilitar al Gobierno de Sánchez y echarlo de La Moncloa.

Esto, no obstante, podría precipitar el calendario, ya que las Cortes tendrían que disolverse de cara al próximo mes de diciembre.

Los populares insisten en que trabajarán "hasta el último minuto para que haya presupuestos" y en que se darán a conocer "en los próximos días". "Pero no podemos estar pendientes de gente que solo está por el bloqueo y no quiere hablar de hospitales, colegios o servicios sociales; que únicamente se centra en cuestiones que no son competencia de Aragón. No pueden bloquear el futuro de la Comunidad", dicen ya abiertamente.

Los cargos consultados aseguran que, aunque nadie quiere ir a votar, están "preparados". "Unas elecciones no nos dan miedo, nos producen ganas e ilusión", admiten, conscientes de que las encuestas están a favor ante un PSOE que va "de escándalo en escándalo".

"No están en su mejor momento, pero lo peor no es el informe de la UCO o la condena al fiscal general, es que no tienen un proyecto para Aragón. El grupo parlamentario está muerto", resaltan.

Pese a que Aragón votaría en solitario si adelanta las elecciones, los populares creen que el escenario nacional "pesará" en el resultado y castigará al PSOE de Pilar Alegría. También ven perdidos a los representantes de Vox. "Dicen que no están para ayudar al PP, pero es que esto no es ayudar al PP. Nosotros tenemos 28 diputados y ellos, 7. Cuatro veces más", recuerdan en referencia a la negociación del presupuesto.

Pero si Vox "no quiere formar parte de la ecuación", el PP "no puede obligarlos", razonan desde el partido, al tiempo que contraponen sus dos modelos: "Nosotros trabajamos en coordinación con Madrid. A ellos les viene todo impuesto".

"Todo al antisanchismo"

El PSOE cree, o quiere creer, que Azcón no terminará pulsando el 'botón rojo'. "Corre el riesgo de no ganar nada y de que todo lo que suba la derecha se lo lleve Vox", señala uno de los cargos del partido.

También apuntan al efecto que podría tener el adelanto electoral en la participación. "Si baja al no unirlas a las generales o a las municipales, los partidos más radicalizados podrían salir reforzados. Al fin y al cabo, se mueven más", añaden.

Los socialistas creen que Azcón no tenía "ninguna gana" de ir a las urnas, pero que el adelanto en Extremadura y el 'mantra' de Feijóo sobre la obligación de ir a elecciones si no se aprueban presupuestos dos años consecutivos "ha puesto en él toda la presión", ya que "hubiera ido contra el discurso nacional" de su propio partido.

"Pero si toca, iremos para adelante. La ventaja que tenemos es que Pilar Alegría es muy conocida. Hay partido", destacan pese a la 'semana horribilis' del Gobierno con el nuevo informe de la UCO, en el que aparecían los nombres de varios cargos del PSOE aragonés, y la condena a Álvaro García Ortiz.

Llegado el momento, Alegría podría optar por seguir el mismo camino que María Jesús Montero y compatibilizar el Ministerio con la campaña. Otra cosa es su papel como portavoz, al que podría renunciar para meterse de lleno en Aragón y "pedalear".

Desde el partido son conscientes de que las semanas que vienen no van a ser nada fáciles y creen que Azcón "fiará todo al antisanchismo y el anticatalanismo". "Van a intentar desprestigiar a Pilar por todos los medios, a convertirla en la sanchista absoluta, en poco más que el demonio. Buscarán meterla en el saco de la prostitución y en lo que ellos llaman 'sanchismo de parador", auguran.