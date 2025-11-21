EL ESPAÑOL se consolida como segundo medio más leído en Aragón y recupera el liderazgo nacional tras los ciberataques

Ranking de medios más leídos en Aragón de Gfk DAM. E. E.

EL ESPAÑOL consolida su segundo puesto en Aragón con 571.790 usuarios únicos en octubre y se sitúa, por tercer mes consecutivo, únicamente por detrás de Heraldo de Aragón, que lidera el ranking con 762.946, según el medidor oficial GfK DAM.

EL ESPAÑOL aventaja en 34.161 usuarios únicos a El Periódico de Aragón, que ocupa el tercer puesto con 537.629. Por detrás quedan también El Mundo (531.799), El Confidencial (501.131) y 20 Minutos (485.290), entre otras cabeceras.

En octubre, EL ESPAÑOL ha sumado 48.637 usuarios únicos más respecto al mes de septiembre. Entre las noticias más leídas han estado los preparativos para la llegada de hasta 2.000 trabajadores chinos de la empresa CATL para levantar la gigafábrica de baterías de Figueruelas, el testimonio de José Luis, voz de los problemas a los que se enfrentan sectores como la construcción, o la muerte de un zaragozano de 69 años mientras hacía senderismo en la provincia de Huesca.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cuenta con Antonio Ortego como editor, Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.

Del equipo también forman parte los periodistas Marta Miguel, Silvia Rived, María González, Judit Macarro y Raúl Gascón -encargados de aportar frescura y nuevas perspectivas a los temas que marcan la actualidad en la Comunidad-, y Ramiro Lope en el área comercial.

A él se han incorporado, además, Gema Romero como responsable de redes sociales, Carlos López en el área de Audiencias y el talento joven de Nazaret Parrilla.

Líder nacional

A nivel nacional, el diario que dirige Pedro J. Ramírez ha recuperado el liderazgo tras los ataques sufridos en agosto y septiembre y que provocaron una drástica caída del tráfico de usuarios en las páginas del diario.

EL ESPAÑOL vuelve a rugir desde el podio de la prensa española con 18,86 millones de usuarios únicos en GfK DAM.

Esta vez, El Mundo es segundo a una distancia de cerca de 400.000 usuarios, seguido de 20 Minutos, que vuelve al Top 3 con algo más de 17,8 millones de fieles.

El liderazgo de EL ESPAÑOL coincide con la celebración de su X aniversario y supone regresar a la primera posición tras haberla perdido en septiembre después de 25 meses consecutivos como líder indiscutible.

El tráfico de este diario se vio resentido durante los últimos días de agosto y durante todo el mes de septiembre por una cadena de ciberataques que fueron denunciados ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil y que hoy siguen investigándose.

A pesar de todo, gracias al trabajo del equipo técnico y de la redacción de EL ESPAÑOL, el diario logró cerrar septiembre en segunda posición.

Y ahora, pese a que el inicio de octubre se vio muy impactado por los rescoldos de los ciberataques, ha recuperado el liderazgo por delante de sus competidores.