Alegría activa la maquinaria electoral en Aragón: "Sean mañana, pasado o en 2027, el PSOE está preparado"

El PSOE-Aragón ha activado este viernes la maquinaria electoral ante el previsible adelanto en Aragón. La formación ha elegido a su comisión de listas y al comité electoral anticipándose al anuncio que pudiera hacer Jorge Azcón en las próximas semanas de fracasar la negociación presupuestaria.

"Ya le gané en 2019 y quiero volver a hacerlo, y lo haré de la mano de todos los socialistas", ha asegurado la secretaria general del partido en la Comunidad, la ministra y portavoz Pilar Alegría.

La titular de Educación ha querido dejar claro que "sean mañana, pasado, en 2026 o en 2027", el PSOE de Aragón está preparado para ir a las elecciones. Pese a la cascada de escándalos, Alegría ha asegurado que el partido saldrá "a ganar", y lo hará "renovado y más fuerte y preparado" tras completar la sucesión de Javier Lambán.

Su objetivo principal es "poner fin al Gobierno estéril de Jorge Azcón", que ha dejado la sanidad "con el peor estado de salud que se ha visto nunca". "¿Dónde están los servicios públicos que tanto hemos cuidado cuando hemos gobernado?", se ha preguntado.

En su opinión, Azcón solo sabe confrontar con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez y con ella misma. "Sin un enemigo delante no es nada", ha aseverado. También ha acusado al presidente del PP-Aragón de asfixiar con una mano la sanidad pública y poner alfombra roja con la otra a la privada.

"Mi compromiso es que la sanidad vuelva a ser la joya de la corona", ha prometido delante de una nutrida representación de los socialistas de la Comunidad.

La ministra también ha hablado de una educación "golpeada y fracturada" por el Gobierno de Azcón y ha advertido que nunca estará del lado de la concertación que el PP defiende. Asimismo, ha reivindicado una educación de 0 a 3 años "pública y gratuita".

La respuesta de la DGA

La respuesta de la DGA ha tardado solo unos minutos en llegar. A través de un comunicado, el Ejecutivo de Jorge Azcón ha calificado de "vergüenza" las palabras de Alegría sobre la condena al fiscal general.

"Intenta minar la confianza de los ciudadanos en el pilar fundamental de la Constitución que es la Justicia es denigrar y vulnerar nuestro sistema democrático", ha aseverado.

En esta línea, desde el Pignatelli han lamentado que Alegría vuelva a recurrir al "falso mantra de los recortes en servicios públicos" porque "no puede usar la realidad para hacer política".

"Resulta penoso que se oponga al progreso y la prosperidad de Aragón cuestionando las inversiones tecnológicas que está captando el Gobierno de Jorge Azcón. En vez de poner palos en las ruedas, lo que tendría que hacer es colaborar en que su Gobierno destine a Aragón las mejoras energéticas que son esenciales para desarrollar todo el potencial de las inversiones anunciadas", han remachado.