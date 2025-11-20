La ingesta de comida en mal estado deja 17 casos de salmonelosis en varios restaurantes de Zaragoza

Zaragoza ha registrado tres brotes de salmonelosis con 17 afectados a partir de la ingesta de alimentos en mal estado en dos restaurantes de la capital aragonesa y otro más en la elaboración de la comida en un establecimiento.

Según el Boletín Epidemológico de Aragón, en la semana del 10 al 17 de noviembre se dieron tres brotes en relación con la enfermedad. Uno de los brotes que se originó en un local de hostelería ocasionó dos casos de salmonelosis. Con el mismo origen, pero otro establecimiento, se registraron tres casos.

Los otros 12 casos de salmonelosis están relacionados con la ingesta de alimentos elaborados en un establecimiento. Por su parte, desde el Salud notificaron los tres brotes a la Sección de Higiene Alimentaria para llevar a cabo la correspondiente inspección de los establecimientos.

La salmonelosis se trata de una de las enfermedades de transmisión alimentaria más común y ampliamente extendida, que se produce por bacterias del género Salmonella. Esta se encuentra vinculada mayoritariamente al consumo de huevos en mal estado o productos que contengan huevo crudo o poco cocinados.

Los síntomas más frecuentes que se suelen dar es por la aparición brusca de fiebre, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, cefalea o mialgias. Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de la ingesta de alimentos contaminados con Salmonella. La enfermedad puede llegar a durar hasta 7 días.