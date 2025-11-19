Teruel Existe: "La permuta de Calamocha es una ruina para la hacienda local, no nos van a intimidar"

Teruel Existe ha denunciado este miércoles que la polémica permuta entre el terreno del empresario José Luis Campos y el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, a los que han llevado ante la Justicia por malversación y prevaricación, ha supuesto “una ruina para la hacienda local”.

“Ahora ya son investigados por conductas presuntamente delictivas”, ha recalcado el portavoz del grupo municipal de Teruel Existe en Calamocha, Antonio Abad, junto a los otros dos concejales de la formación en la localidad, Nieves Sánchez y José María Hernández.

Pese a que tanto Rando como Campos insisten en negar cualquier indicio de irregularidad y en que las permutas se hicieron con tasaciones oficiales, Teruel Existe habla de más de 200.000 euros de pérdida para el patrimonio municipal, ya que el resultado de la tasación que encargaron posteriormente a la Sociedad de Tasación nada tiene que ver con la utilizada por el Consistorio.

La formación subraya que el expediente se inició “a instancia del interesado” y recuerda que ya a finales de 2023 solicitaron su revisión.

Señalan, también, que el Ayuntamiento realiza una serie de pagos recurrentes por publicidad en radio Calamocha que, a su juicio, parecen “completamente irregulares y contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público”.

“Ahora que damos a conocer todo esto quizá se entienda mejor la animadversión y la campaña de desacreditación y descalificación que llevan desarrollando algunos contra nosotros en su caja de resonancia. Acoso e intimidación que pretenden y que realmente los acaba retratando”, han dicho.

Por todo ello, solicitan que los denunciados aclaren los hechos a la jueza que va a instruir el caso, faciliten la documentación exigida y “no obstruyan la acción de la Justicia”.

Desde Teruel Existe remarcan que la posible responsabilidad penal que pueda derivarse de esta denuncia penal es de las personas, no del Ayuntamiento, y aseguran que no les van a intimidar.

Consideran, además, que corresponde a su deber como concejales poner en conocimiento de la Justicia esta situación. En este sentido, Nieves Sánchez ha añadido que “En cuanto a los ataques, insultos y mentiras a los que hemos estado y estaremos sometidos, cuando sabes el origen de los mismos y el propósito que persiguen sabes que es parte de su juego. Sin embargo, nuestro lema de campaña fue 'Sin miedo…' y aquí estamos haciendo frente a lo que, por otra parte, es nuestra obligación”, ha destacado.

En este mismo sentido, Hernández ha apuntado: “Nosotros estamos para intentar que la política sea un servicio público y no mantenerse en el sillón. Estos comportamientos hacen que las personas de a pie no se vean representadas en las instituciones”.