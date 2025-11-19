El PSOE de Teruel defiende que la permuta de inmuebles de Calamocha fue correcta: "No tuvo reparos de los técnicos"

A la izquierda, de color amarillo, la vivienda que aportó José Luis Campos en la operación. E. E.

El PSOE de Teruel ha salido en defensa del expresidente provincial y alcalde de Calamocha, Manuel Rando, tras la denuncia presentada por Teruel Existe por una posible irregularidad en la permuta de unos terrenos.

El secretario general de la formación, Rafael Guía, sostiene que esa permuta “siguió el procedimiento administrativo” de los técnicos del Ayuntamiento de Calamocha, que “no pusieron ningún reparo” a la operación.

“No tenemos ningún problema, porque el procedimiento administrativo se hizo correctamente. Poco más que añadir. Hay una denuncia, como tantas que puede haber. Esperaremos a ver qué dice el juez”, ha expuesto Guía.

La denuncia parte de Teruel Existe y ya ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Calamocha. En ella también se señala al empresario José Luis Campos, director de Radio Calamocha, y a la mercantil Campos Layunta SLU, de la que es administrador único.

La denuncia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL acusa a Manuel Rando de hacer una permuta de inmuebles con José Luis Campos y otro particular en la que se produjo "un claro y notorio menoscabo" para el patrimonio de este municipio turolense. Concretamente, de 206.480,72 euros.

Lo que se hizo, en el caso del empresario calamochino, fue cambiar una casa antigua en "muy mal estado de conservación", según Teruel Existe, por un local comercial situado en pleno centro donde ahora se sitúa la sede de la radio local y en el que hasta hace no mucho se prestaban los servicios municipales de Urbanismo.

La permuta, "injustificada e innecesaria" a juicio de los denunciantes, habría generado un grave "menoscabo" al Consistorio y las arcas municipales. En su opinión, fue una operación absolutamente "premeditada y orquestada por el señor Campos en connivencia con el alcalde".

Preguntados por la permuta, tanto Rando como Campos niegan cualquier tipo de irregularidad. "Se hicieron tasaciones externas con Tinsa y todo el procedimiento lo llevaron los técnicos municipales con el visto bueno de la secretaria interventora. Se actuó como se hace siempre con las permutas", recalca el expresidente de la DPT.

Así, el PSOE de Teruel ha refrendado esa postura del expresidente de la Diputación Provincial de Teruel, limitándose a esperar a la decisión del juez.