El PSOE Aragón se defiende de la 'trama Cerdán': "No hay conducta delictiva ni indicios de irregularidad"
Desde la formación socialista aragonesa señalan que el informe no apunta a la existencia de "conducta ilícita o impropia".
Más información: Koldo y Santos Cerdán recurrieron a Javier Lambán para agilizar el proyecto de la Mina Muga
El PSOE Aragón no ha tardado en reaccionar ante las nuevas informaciones conocidas a raíz del reciente informe de la UCO sobre la 'trama Cerdán', en el que se menciona al que fue secretario general de la formación, Javier Lambán, al actual presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y al portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez.
En un breve comunicado señalan que "consideran necesario aclarar que dicho documento no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad por parte de las personas mencionadas".
En él se dice que la trama corrupta de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos recurrió a varios altos cargos del PSOE aragonés para agilizar el proyecto de la Mina Muga, origen de la trama y de la alianza entre Acciona y Servinabar.
Sánchez Quero manifiesta su absoluta estupefacción y deja claro que nunca ha tenido relación alguna con ninguna trama de corrupción ni ha participado en actuación irregular alguna.
Por ello, considera incomprensible que se pueda vincular su nombre con hechos totalmente ajenos a su trayectoria pública y profesional. En el comunicado, el hasta hace pocos meses secretario general del PSOE-Zaragoza reitera su total incredulidad ante estas insinuaciones, que, en su opinión, "carecen de cualquier fundamento".
El presidente subraya que la Diputación de Zaragoza es una institución seria, rigurosa y dedicada plenamente al servicio de los ciudadanos, y que cualquier intento de relacionarla con prácticas irregulares supone un ataque injustificado contra su labor y la de todos sus trabajadores.
Por ello, confía en que se esclarezcan cuanto antes los hechos y se ponga fin a especulaciones que solo generan confusión y dañan la imagen de las instituciones públicas.