El PSOE Aragón se defiende de la 'trama Cerdán': "No hay conducta delictiva ni indicios de irregularidad"

El PSOE Aragón no ha tardado en reaccionar ante las nuevas informaciones conocidas a raíz del reciente informe de la UCO sobre la 'trama Cerdán', en el que se menciona al que fue secretario general de la formación, Javier Lambán, al actual presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y al portavoz adjunto del PSOE en Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez.

En un breve comunicado señalan que "consideran necesario aclarar que dicho documento no atribuye ninguna conducta delictiva ni recoge indicios de irregularidad por parte de las personas mencionadas".

En él se dice que la trama corrupta de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos recurrió a varios altos cargos del PSOE aragonés para agilizar el proyecto de la Mina Muga, origen de la trama y de la alianza entre Acciona y Servinabar.

"Las informaciones difundidas hasta la fecha sobre este informe tampoco apuntan a la existencia de conducta ilícita o impropia ligada a las personas citadas", continúan desde la formación liderada por Pilar Alegría, que es a su vez portavoz en el Congreso del Gobierno de Pedro Sánchez.

De igual manera, han querido concluir mostrando su "respeto" ante el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los procedimientos de investigación que desarrollan, en este caso desde la UCO de la Guardia Civil.

Esta reacción se une a la emitida minutos antes por el mencionado en el informe, Juan Antonio Sánchez Quero, en la cual niega cualquier tipo de vinculación a la trama.