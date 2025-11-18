El PP de Zaragoza exige explicaciones al PSOE tras el informe de la UCO: "La situación es insostenible"

Primeras reacciones políticas tras el último informe de la UCO que vuelve a señalar al PSOE Aragón en la trama de José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha lamentado el “enorme daño que la corrupción del PSOE está causando a la imagen del Ayuntamiento de Zaragoza” por la aparición del concejal Alfonso Gómez Gámez en los textos de la Guardia Civil.

Desde el PP se califican de “gravísimas” las informaciones que se están conociendo en las últimas horas, que vinculan al número dos de Lola Ranera con los esquemas manuscritos que describen el funcionamiento de la trama de Koldo, Ábalos y Cerdán en la comunidad autónoma. Según los populares, esos documentos revelan cómo el grupo habría operado para obtener autorizaciones de administraciones gobernadas por el PSOE.

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha recordado que Alfonso Gómez Gámez fue restituido como portavoz adjunto “sin dar ninguna explicación” y que “hoy la Guardia Civil ha vuelto a poner en evidencia que aquella decisión solamente respondía a una decisión política de Pilar Alegría y Lola Ranera y no a una verdadera investigación interna que nunca existió”.

Ante esta situación, Lorén ha reclamado “explicaciones públicas inmediatas” a la portavoz socialista en el Ayuntamiento. Además, desde el PP se ha reclamado que “se depuren responsabilidades políticas de forma inmediata”.

Para el portavoz popular, “la situación de Gómez Gámez es insostenible y la de Lola Ranera todavía más”. “Los zaragozanos no merecemos esto y el PSOE de Pilar Alegría debería cortar de raíz cualquier sospecha en lugar de impulsar “expedientes fantasma” para no hacer nada”, ha incidido.

Lorén ha advertido, asimismo, que “las prácticas corruptas del Sanchismo, de Koldo, de Cerdán y de Ábalos son despreciables y hoy el Grupo Municipal del PSOE tiene la oportunidad de demostrar dónde están realmente y si ponen los intereses de la ciudad por encima de los de su propio partido”.