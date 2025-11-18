Koldo y Santos Cerdán recurrieron a Lambán y Sánchez Quero para agilizar el proyecto de la Mina Muga

La trama corrupta de José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán recurrió a Javier Lambán, entonces presidente de Aragón, y Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), para agilizar el proyecto de la Mina Muga

-origen de la trama y de la alianza entre Acciona y Servinabar-, y que mediaran con el alcalde de Remolinos, un pueblo de algo más de 1.000 habitantes de Zaragoza, para poder usar un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos generados.

Así se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que incluye esquemas a mano sacados directamente de uno de los discos duros intervenidos a Koldo en el registro de su domicilio.

En ellos aparecen los nombres de los principales responsables del PSOE aragonés de aquellos años. En él figura un mensaje en el que el propio exasesor de Ábalos daba las gracias a Lambán y se mostraba a su disposición.

El mensaje en cuestión es del 3 de julio de 2018, año en el que Lambán gobernaba con CHA. Ese día, Koldo envió a su contacto telefónico 'Lambán Javier' un archivo "agradeciéndole, según se infiere", su participación en este asunto: "Mil gracias Javier !!! Estoy a tu disposición !!!", decía exactamente.

El mencionado documento, dice la UCO, constituye una autorización fechada el 8 de mayo de 2018 -misma fecha en que se habría tomado la fotografía del boceto manuscrito-, y emitida por el entonces alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, para que la UTE Acciona Infraestructuras-Servinabar realizara "los trámites administrativos precisos" para la utilización de antiguos espacios mineros como depósito definitivo de los excedentes de operación del proyecto Mina Muga.

La cosa no quedó ahí. Al parecer, la trama corrupta elaboró un diagrama centrado en la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en el que se hacía una clasificación de los funcionarios "en función de su posible predisposición u oposición" a lo que, de acuerdo con la Unidad Central, se infiere que "pudieran ser los intereses de los investigados".

En el listado vuelve a aparecer el nombre del concejal socialista Alfonso Gómez Gámez, al que se le abrió expediente tras aparecer en el primer informe de la UCO. Como consecuencia, el edil se apartó voluntariamente de su puesto como portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, cargo en el que ha sido restituido recientemente.

En esta ocasión, se dice que "su posición es OK", entendiéndose, según la UCO, que "cuenta con el beneplácito del redactor del documento, o que se encuentra alineado con sus posibles intereses".

