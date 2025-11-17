Nacho Montal, dueño de un local de productos de Navidad: "Necesitamos contratar 4 personas solo para esta época"

Nacho Montal y María Montal junto a una de sus cestas de Navidad E. E.

Aún no ha llegado el frío y alguno sigue con cierta resaca emocional por las Fiestas del Pilar, pero Zaragoza ya ha entrado de lleno en la Navidad. Si la ciudad vive desde hace días los preparativos para su gran encendido de luces, que será el 29 de noviembre, las tiendas y restaurantes están ya trabajando contrarreloj para unas fechas que no paran de adelantarse en el calendario.

Muchos escaparates ya están decorados y con todo a punto en su interior para hacer frente a los cientos de pedidos que van a tener que atender. Uno de ellos es la tienda gourmet Casa Montal, que desde que acabaron las Fiestas del Pilar ya funciona a toda máquina para preparar sus inconfundibles cestas o lotes navideños.

Desde hace años, este centenario local nutre a las empresas y particulares de detalles con un toque gourmet que marca la diferencia. Los tiempos cambian y la demanda con ellos, por lo que la oferta sigue esas mismas variaciones.

"La evolución en nuestras cestas está en buscar productos gourmet, especiales y diferentes, que la gente no está acostumbrada a tomar a diario", explica Nacho Montal, gerente propietario de Casa Montal. Entre la variedad está el gusto y las novedades en los últimos años están en las confituras, salsas o condimentos.

Aunque sí bien recalca que lo que "no puede faltar" y supone la tradición "de siempre" es el turrón, como también un vino —tinto o blanco—, jamón y algo de embutido.

Una cesta de Navidad hecha por Casa Montal en Zaragoza E. E.

Unos productos que en la cesta de la compra han sufrido variaciones, por lo que los lotes año a año se tienen que amoldar a los precios del mercado. Según estima Montal, cada año sube aproximadamente un 5% el coste: "Las cestas no solo son los productos, sino que llevan envoltorio, lazo, celofán, transporte, caja y decoración que hay que tener en cuenta", expone.

Ante todo lo que tienen que afrontar, el establecimiento se prepara desde el día 13 de octubre, una vez que acaban las Fiestas, para tenerlo todo listo. Ahí es cuando comienzan a conformar una plantilla más voluminosa: "Empezamos con gente nueva desde octubre. Siempre contratamos tres o cuatro personas solo para Navidad que están con nosotros hasta que finaliza el día de Reyes", cuenta.

Unos trabajadores que son esenciales ante los "cientos" de pedidos que tienen que atender de particulares que buscan hacer un detalle especial a los suyos, como a las empresas.

Estos últimos ocupan la mayoría de pedidos ante la antigua tradición de obsequiar a los trabajadores con una cesta de productos por Navidad. Aunque reconoce que "ya no es lo que era", lo que ocasionó en su momento una bajada de ventas. El motivo puntualiza que fue la crisis de 2008 lo que ocasionó que "muchos clientes lo eliminaran entonces y ya no lo retomaran".

Sin embargo, muchos de ellos siguen siendo fieles a Casa Montal y a sus productos, lo que ocasiona que afronten estos meses "unos volúmenes exagerados de trabajo". Así, se encuentran preparando ya muchos pedidos, aunque el propio establecimiento actúa de avanzadilla: "Nos encargamos de hablar con los clientes a tiempo, prevenirlos para intentar adelantar las compras", explica.

A pesar de ello, bromea que el gen español es persistente y siempre hay gente que apura y "no se acuerda de la Navidad hasta diciembre".