Confirmado por la Aemet: llega un duro cambio de tiempo a Zaragoza con una bajada de temperaturas hasta 4 grados

Está siendo un otoño más cálido que lo habitual. En Zaragoza, después de las Fiestas del Pilar ya se sacan los abrigos, aunque es cierto, que los guantes y las bufandas no suelen ser necesarios hasta enero.

No obstante, la Aemet avisa de un duro cambio de tiempo en España, que afecta a Aragón y a su capital. Las temperaturas podrán bajar hasta 4 grados.

La entrada de aire frío se notará a partir de este martes 18 de noviembre. Zaragoza pasará de máximas de 18 grados a 12 y de mínimas de 9 a 4; mientras que Huesca caerá hasta 12 de máxima y 1 grado de mínima, con Teruel manteniendo un ambiente muy frío que se moverá entre 11 y 0 grados.

El miércoles traerá un escenario todavía más invernal y Teruel alcanzará mínimas de tres grados bajo cero con máximas de 10, mientras que Zaragoza y Huesca repetirán valores similares al día anterior, aunque el jueves será especialmente duro en la capital turolense, donde hay probabilidad de nieve y temperaturas entre dos bajo cero y siete grados.

La jornada más fría de la semana será el viernes y Aragón vivirá un ambiente plenamente invernal con Zaragoza entre 2 y 9 grados, Huesca entre 0 y 6 y Teruel desplomándose hasta los cuatro bajo cero y con máximas que apenas alcanzarán los 4 grados, prolongándose el frío durante el sábado y con una ligera recuperación prevista para el domingo.

Las temperaturas máximas van a descender de forma muy importante en toda la comunidad durante estos proximos días, con previsión de que toquen fondo el viernes, cuando nos quedaremos por debajo de los 10ºC en todo Aragón durante todo el día: pic.twitter.com/kU7Toa1T4e — Meteo Aragón (@meteo_aragon) November 17, 2025

Por tanto, a partir del martes las temperaturas serán más acordes a la época otoñal y las mínimas en Aragón se moverán entre 6 grados y 3 grados, mientras que las máximas rondarán los 10 grados y devolverán una sensación más típica del final del otoño en la comunidad aragonesa.

En el Pirineo aragonés también llegarán los primeros avisos de nieve y la Aemet prevé que municipios como Sallent de Gállego registren precipitaciones en forma de nieve entre el miércoles y el jueves, con cotas que podrían empezar a partir de los 700 metros y marcar así el inicio del ambiente plenamente invernal en la montaña.

Cabe destacar que las temperaturas mínimas también se desplomarían y habría heladas en amplias zonas del país. Los registros más bajos se darían en alta montaña, mientras que los termómetros podrían descender hasta los -5 ºC o menos en puntos de Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Cuenca y Teruel.