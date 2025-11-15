El Rey preside en Zaragoza el 40º aniversario de la jura de bandera de sus compañeros en la Academia General Militar

El Rey en el 40º aniversario de la jura de bandera de sus compañeros en la Academia General Militar. E.E Zaragoza

La Academia General Militar de Zaragoza ha celebrado este sábado la jura de bandera con motivo del 40º aniversario de la 45ª Promoción. Un acto emotivo con un marcado carácter conmemorativo que ha reunido de nuevo a los oficiales cuatro décadas después de su ingreso en la Academia.

El evento ha estado presidido por el rey, Felipe VI, que ha asistido al encontrarse vinculado a esta promoción con la que compartió los dos primeros meses de instrucción cuando ingresó en la AGM. Motivo por el cual el monarca participó ya el año pasado en este acto, cuando rejuró con sus compañeros de la 44ª promoción. Por aquel entonces la princesa Leonor se encontraba en las filas como cadete.

En el acto de este sábado han estado presentes 172 miembros de la 45ª Promoción, así como los 1.200 cadetes actualmente en formación en la Academia.

El Rey, durante el acto en la Academia General Militar. E.E Zaragoza

Como marca la tradición, los veteranos y familiares de los oficiales caídos han llevado a cabo, uno a uno, la renovación del juramento a la Bandera. Se trata de un acto simbólico que revalida el compromiso asumido en su día.

Este rito militar se repite en tres ocasiones, tras la primera jura en la Academia. Las promociones vuelven a celebrar este acto al cumplir 25, 40 y 50 años desde que salieron. El juramento consiste en besar la bandera y desfilar bajo ella, reafirmando públicamente el deber de defender a España y respetar la Constitución.

Tras esto, el antiguo de la promoción, el teniente general Fernando Luis Morón Ruiz, director de la Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales, le ha hecho entrega de un obsequio al número uno de la 84ª Promoción. Se trata de otra de las tradiciones de este acto que simboliza el relevo generacional en la formación de oficiales del Ejército de Tierra.

Tras esto, Morón Ruiz, ha tomado la palabra con un mensaje sobrio y firme -que él mismo ha definido como "propio del espíritu de la 45ª Promoción"- ha reivindicado la unidad y la huella de estos cuarenta años de servicio.

"Somos la 45, sobria y rigurosa"

"Todos somos la 45. Sobria y rigurosa, de una consistencia férrea. Pase lo que pase seguiremos siéndolo, como también lo son nuestras familias, nuestras parejas e hijos, que han compartido siempre el mismo sentido de propósito que implica la vida militar", ha expresado.

Morón también se ha dirigido a los jóvenes cadetes presentes, asegurándolos que son “la promesa, el futuro que España necesita".

Los cadetes, presentes durante la rejura. E.E Zaragoza

Tras las palabras del primero de la 45ª promoción, le ha tocado el turno de palabra al general director de la Academia, el general de brigada Prudencio Orche Moreno, quien no ha dudado en poner en valor la continuidad histórica del compromiso con la bandera y el ejemplo que suponen las promociones veteranas para las nuevas generaciones.

También presentes han estado otras autoridades, como el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat, el coronel José Luis Monterde Maldonado, reconocido por su acción heroica en Bosnia, y el teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos. Como es tradición en estas celebraciones, también han sido invitados invitados los primeros de la promoción anterior (la 44ª) y la que el próximo año celebrará su cuarenta aniversario (la 46ª).

Homenaje a los caídos

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a los caídos, en el que dos generales de la 45ª Promoción han depositado la corona de laurel en memoria de los 12 compañeros fallecidos.

Tras la lectura del Decálogo del Cadete, se ha celebrado el desfile, en el que han participado tanto los 172 veteranos como los cadetes en formación. Siguiendo el mismo protocolo que en el acto de la Princesa Leonor y en otras visitas reales, el Rey se ha incorporado al inicio de la formación para presenciar el desfile desde la tribuna.