Récord de asistencia en la 10ª edición del Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias

La 10ª edición del Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias. Asociación Española contra el Cáncer Zaragoza

Unas1.100 personas han asistido a la 10ª edición del Congreso Aragonés de Personas con Cáncer y sus Familias. Una cifra que supone todo un récord en número de inscritos de las diez ediciones celebradas.

En esta jornada se han realizado 33 talleres en los que se han trabajado diferentes temáticas como el ejercicio físico, las emociones, consejos prácticos para el proceso oncológico, cuidados para el cuidador, sexología, herramientas de la escuela de salud e investigación oncológica, entre otras.

La conferencia magistral la ha realizado Enric Benito, médico experto en cuidados paliativos, y ha versado sobre la importancia de cuidar y acompañar en la enfermedad oncológica sin perder las emociones.

Tras la comida se ha desarrollado la mesa de diálogo sobre investigación y las células CAR-T. Esta mesa compuesta por investigadores, profesionales sanitarios y un paciente han abordado este nuevo tratamiento el cual se va a poner en marcha en Aragón gracias a la donación póstuma de Clementa Soria.

El congreso ha tenido un broche de oro con la acción 10º aniversario, donde diez personas con diferentes perfiles han narrado su experiencia en el Congreso, dejando momentos maravillosos de emoción. Cerrando el congreso la cantante Ainhy que ha cantado la canción 'Color Esperanza' el ya reconocido himno de nuestro evento.

Esta edición de Congreso ha sido muy especial ya que, además de los perfiles tan increíbles que hemos tenido, se ha conseguido un compromiso por parte del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón para implantar un Plan Integral del Cáncer.

Un hito que se ha conseguido gracias al esfuerzo de todas las entidades que trabajan contra el cáncer en Aragón y, esta unidad, se refleja en el Congreso, entidades que han podido entregar a los asistentes y autoridades sus reivindicaciones para mejorar la calidad de vida, atención y tratamientos de las personas con cáncer y sus familias.