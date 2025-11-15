Marcos Albajez, de albañil a reformar un restaurante del Bernabéu: "Colgué una foto y empezaron a llamarme constructoras"

Marcos Albajez encontró su vocación casi por casualidad. Tenía 31 años cuando decidió probar suerte con los revestimientos de piedra en el jardín de casa de su madre, Pilar, sin imaginar que aquella afición acabaría transformándose en su proyecto vital y, más tarde, en una referencia internacional.

Todo comenzó en 2021: "El jardín de casa de mi madre tenía varias paredes perfectas para practicar esta técnica y me lancé sin más", recuerda. Él no esperaba resultados más allá de darse a conocer a los vecinos de la zona para poder hacer "algún trabajillo" los fines de semana.

Con el proyecto finalizado, Marcos decidió compartir el resultado en Instagram. Pero nadie, ni siquiera él, sospechaba que la respuesta iba a ser tan inmediata.

Al día siguiente de esa publicación, su teléfono no dejaba de sonar: "El lunes me llamaron tres o cuatro constructoras, el martes otras tantas, y para el jueves yo ya pensaba en darme de alta como autónomo", detalla.

Sueño hecho realidad

Este alcañizano nunca había pensado que los revestimientos de piedra acabarían siendo el oficio al que se dedicaría. Él era peón de albañil y a raíz de una formación en este tipo de acabados se le despertó la chispa: "Por primera vez vi que una pasión podría convertirse en mi trabajo".

Recordando esos primeros pasos, subraya que la publicación en Instagram lo cambió todo. "Tal vez una de las claves de este éxito fue que este proyecto no empezó por dinero sino como un hobby", insiste. Tanto es así que nunca se había planteado que la opción de dedicarse a lo que más le gustaba pudiera estar a su alcance.

"He jugado al fútbol, a la consola, al tenis con los amigos, y ninguno de esos hobbies me daba de comer ni podía ser mi trabajo. Hasta que descubrí los revestimientos de piedra. Este ha sido uno de mis mayores éxitos", reflexiona.

Trabajo de revestimiento de piedra de Marcos Albajez. Inimitez

Instagram: el gran escaparate

Desde aquella primera publicación en Instagram en 2021, Albajez ha ido sumando seguidores, hasta alcanzar los dos millones en redes sociales bajo el nombre @inimitez.

"A nivel personal eso no ha tenido ninguna repercusión para mí porque sigo siendo el mismo y siempre he tenido los pies en la tierra", destaca. Es él quien gestiona sus redes, además del trabajo en revestimientos, y dedica muchas horas "a formarse en cómo editar, grabar y estar al día con el algoritmo".

Sin embargo, su rutina sigue marcada por los trabajos de revestimientos: "Hay que continuar con otras labores como hacer presupuestos, preparar formaciones y sacar adelante los proyectos. Es una etapa en la que toca trabajar mucho, pero es lo que hay", reconoce.

Las redes sociales han supuesto una ventana al mundo: "Son un escaparate global, ya que es a través de esta vía por donde me contactan la mayoría de estudios de interiorismo y decoradores a nivel nacional e internacional. El estar presente y saberlas manejar es muy importante. Me di cuenta de ello hace unos años y me reafirmo en ello".

De la obra al Bernabéu

Entre las oportunidades que han ido surgiendo destaca la participación en la reforma de uno de los restaurantes del nuevo estadio Santiago Bernabéu, en la planta número 11: el restaurante KO de comida japonesa.

"La oportunidad se presentó a través de un estudio de decoración encargado de la obra. Vieron mis trabajos en Instagram, les gustó mi forma de trabajar y quisieron que fuera yo quien lo hiciera", relata.

El reto consistió en hacer un revestimiento efecto roca en una pared vertical y, después, dos barreras con el mismo acabado a modo de grandes rocas empotradas en el espacio. Marcos es madridista, por lo que reconoce que haber dejado su huella en el nuevo estadio es "un orgullo tremendo".

Él tiene presente que no todos los proyectos salen adelante, pero se siente orgulloso de cada propuesta que le llega: “Independientemente de que salga o no, ya lo considero un reconocimiento al trabajo bien hecho”.

Inimitez

La marca Inimitez nació como resultado de la evolución del proyecto. El propio Marcos explica que eligió ese nombre porque viene de la palabra inimitable, en referencia a que sus trabajos son una imitación, pero "prácticamente imposible volver a hacerlo igual porque cada trabajo es diferente". Además, el nombre contiene el sufijo EZ, que remite a la historia de sus propios apellidos y su legado.

Gracias al auge de la marca y sus redes sociales, comenzaron a llegarle propuestas de todas partes del mundo y la gente empezó a interesarse en aprender su técnica. "Surge la idea de tener formaciones 'online'. Ahí empezó a rondar en mi cabeza el poder tener algo más que cursos a través de internet", cuenta. Y así es como nació Inimitez Academy.

Marcos Albajez. Inimitez

Además, desde este año la academia cuenta con una sede en Technopark (Alcañiz) donde se han impartido tres formaciones presenciales con alumnos desde lugares tan diversos como Puerto Rico, México, Colombia, Suiza, Italia o Francia.

Para Albajez, era prioritario poder quedarse en Alcañiz, su ciudad natal: "Estuve a punto de irme a Zaragoza, pero cuando Tecnopark me presentó la oportunidad no la dejé escapar. Me encanta vivir y tener el proyecto aquí, ofrecer trabajo en la zona y darle visibilidad a Alcañiz". Y resume, con orgullo: "Creo que lo estamos logrando".

Éxitos acumulados

Marcos Albajez afirma no ser consciente de la magnitud de lo que ha conseguido: "Creo que no somos conscientes de todo lo que hay. Sí, tienes trabajo y demás, pero al final los seguidores físicamente tampoco los visualizas".

El contacto directo en los cursos le ha permitido poner rostro a su audiencia. "Viene gente desde lejos, como México o Puerto Rico, y te dicen: 'Te he visto a través de YouTube o TikTok'. Es una satisfacción enorme", cuenta.

Cuando se le pregunta por el mensaje que le daría al Marcos que tenía miedo de dar el paso y a quienes se encuentren en esa misma situación es tajante: "Que no se quede con las ganas de intentarlo. Al final, solo tenemos una vida, y es peor el dolor de no intentarlo que haberlo intentado y haber fallado".

Albajez agradece el apoyo de su equipo, formado actualmente por Ángel Aparicio en la oficina y Ramón Martínez en la parte formativa y de proyecto. "En lo que se refiere al equipo estamos prácticamente dos dentro de Inimitez. Espero que pronto haya un tercero", apunta.

Su historia, tejida entre paredes de casa y proyectos internacionales, demuestra que en ocasiones los grandes caminos empiezan en el lugar más cotidiano, y que la constancia puede convertir una afición en legado.