El PSOE se hace el harakiri con la enésima polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Es dar munición al PP"

“Enrarecido”, “difícil” y de una “tensión continua”. Es la descripción que hacen concejales del PSOE de Zaragoza del ambiente que se vive en su propio grupo municipal. La sustitución de Horacio Royo al frente de la junta de distrito de El Rabal y de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha vuelto a abrir en canal a un partido que parece ir de polémica en polémica.

Lo que antes se reconocía únicamente en privado ahora es “un secreto a voces”. Los concejales tenían claro que tras el relevo al frente de la secretaría general de El Rabal, ahora dirigida por el asesor Eduardo Cariñena, “la cosa no iba a quedar ahí”. Pocos se sorprendieron este jueves cuando Lola Ranera lo hizo oficial, pero “no por ello es menos grave”.

Los más críticos creen que todo responde a una “demostración de poder de Ranera ante Pilar Alegría para poder continuar” y ganar puntos de cara a 2027, mientras que los más comedidos lo rebajan a un “cambio de estructura” como el de otros partidos. “El PP también quitó a García Muro tras la polémica de las ayudas al transporte, y a Víctor Serrano lo sacaron del consejo de La Nueva Romareda”, recuerdan.

En lo único que coinciden unos y otros es en que la crisis interna “da munición” a los conservadores. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, metió el dedo en la llaga en el último pleno al acusar a Ranera de traicionar tanto al que le aupó y fue su padre político -Javier Lambán- como a su compañero de grupo Horacio Royo.

Se refería al cambio de bando de Ranera en la renovación del PSOE-Aragón, que declinó la balanza a favor de Pilar Alegría e hizo que Darío Villagrasa retirase su candidatura sin necesidad de llegar a las primarias. Desde entonces, los socialistas no han tenido un respiro.

Pocos días después de restituir a Alfonso Gómez Gámez como portavoz adjunto tras aparecer su nombre en los audios de la trama de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán todo ha vuelto a saltar por los aires.

“Horacio siempre ha sido su rival. Lola sabe que le hace sombra. Por eso se ha puesto ella misma al frente de El Rabal”, cuentan desde el grupo socialista. Los concejales no ocultan que la convivencia es “mala” desde hace meses: “Todo esto afecta. Ya no sabes ni qué decir”, admiten unos. “Ayudar no ayuda”, reconocen quienes prefieren no hacer más sangre.

En el grupo conviven desde hace tiempo varias ‘almas’. El mayor apoyo de Lola Ranera -o “el único real”, según a quien se pregunta- es Paco Galán, que acaba de afiliarse a El Rabal. El resto se dividen entre los más próximos a Carlos Pérez Anadón, donde aparecen otros nombres como el de Marta Aparicio, y los más firmes defensores de Pedro Sánchez, entre los que están Ros Cihuelo.

Los más próximos al cada vez más reducido sector lambanista no entienden que Pilar Alegría haga esto. “No puede ser que alguien que quiere venir a gobernar actúe así. Lo único que hace es generar enfrentamientos”, afirman. Con todo, no descartan que el ambiente empeore y se “revolucione” conforme se vaya acercando 2027 y haya que hacer listas. “Y ya si hubiera elecciones anticipadas en Aragón sería una auténtica locura”, agregan.

Los hay, sin embargo, que también señalan al propio Horacio Royo, que apuntó a consecuencias en el funcionamiento del grupo municipal en función del resultado en El Rabal. “Fue el único que se plantó y obligó a ir a una votación. Cuando uno saca un arma debe estar dispuesto a usarla”, recalcan.

Los ediles dan “muchísima importancia” al cambio en la portavocía de Urbanismo. “Ya no por las personas, sino por el conocimiento que Horacio tiene del área. Va a ser un trasvase complicado”, auguraban sus defensores. En adelante, esa labor la llevará Ros Cihuelo, relegada a un segundo plano hasta la sucesión de Lambán.

Royo, que llevaba unos 10 años en ese área, asumirá la portavocía del PSOE en la Comisión de Presidencia. Su importancia no es menor, ya que en ella se tratan temas tan importantes como la nueva Romareda.

Pese a la polémica, el propio edil se mostraba ayer dispuesto a seguir trabajando desde el rigor y con la conciencia tranquila. “Es para lo que nos pagan los ciudadanos”, resumía en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Los cambios, de todos modos, tardarán en verse. El de la Comisión de Urbanismo compete al secretario general del pleno, mientras que en la junta de distrito será Ranera la que tenga que dar parte a la alcaldesa. Esto hará que, por una cuestión de plazos, Royo siga como portavoz en la sesión programada para el próximo lunes.