María de Huerva destina 1,2 millones de euros para apoyar a los vecinos y empresas afectadas por las tormentas

El Ayuntamiento de María de Huerva ha dado un paso adelante para apoyar a los vecinos afectados por la reciente crecida del río Huerva, así como para garantizar la seguridad del municipio frente a futuros episodios de inundaciones.

En concreto, el grupo municipal del Partido Popular presentó este martes en un Pleno Ordinario una moción urgente para la creación del “Plan Municipal de Autoprotección Vecinal y de Infraestructuras ante Fenómenos Meteorológicos Adversos”.

Dicha moción ha salido adelante con los votos a favor del PP (5), del PSOE (1), de CHA (1), Por María (4) y la abstención de Vox (2).

El alcalde y portavoz del PP, Joaquín Calleja, ha explicado que “la crecida del río Huerva ha sido una de las más importantes de las últimas tres décadas, causando daños materiales y afectando emocionalmente a muchas familias y pequeñas empresas del municipio”. Por ello, ha considerado que desde el Consistorio no pueden quedarse “solo en ayudas inmediatas”, sino que necesitan “un plan integral que proteja a los vecinos hoy y en un futuro”.

La moción surge tras la reunión que se celebró este martes en el Edificio Pignatelli con representantes del Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro y los municipios afectados, Cuarte y Cadrete.

Según ha apuntado el alcalde, “esta reunión ha sido fundamental para conocer las acciones conjuntas posibles y nos obliga a actuar con urgencia para garantizar la protección de nuestra población”. El plan, con una dotación inicial de 1.200.000 euros, financiada mediante una modificación presupuestaria urgente con cargo al remanente de tesorería, se estructura en cuatro ejes principales.

En primer lugar, en el apoyo directo a vecinos y empresas: Se otorgarán ayudas para la reparación y adecuación de viviendas, garajes y locales afectados. También se contemplan subvenciones para obras menores de protección, como muretes, válvulas antirretorno, elevación de instalaciones eléctricas, bombas de achique o compuertas, así como la instalación de barreras protectoras en puertas y ventanas.

Como segundo punto, la prevención y educación ciudadana: Se creará un Fondo Municipal de Equipamiento de Emergencia destinado a asociaciones vecinales, Protección Civil y voluntariado. Además, se desarrollará un Plan Municipal de Comunicación y Formación, con guías digitales, campañas informativas y sesiones abiertas sobre autoprotección y protocolos de emergencia. Se establecerán también canales de comunicación en tiempo real para informar ante situaciones de riesgo.

Otro eje principal son las medidas estructurales y técnicas. En este punto, se realizarán construcciones de diques, muros de contención y desvíos de agua, se mejorarán defensas estructurales y se protegerán caminos y riberas. También se implementarán sistemas de alerta, señalización informativa y protocolos de evacuación.

Por último, la coordinación y el seguimiento. Todas las actuaciones se llevarán a cabo en colaboración con autoridades competentes y con la participación de la ciudadanía. Se celebrarán reuniones periódicas con la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Gobierno de Aragón y los vecinos, garantizando transparencia y difusión pública de cada medida.

La moción también establece la tramitación urgente de la modificación presupuestaria y de las bases reguladoras de las ayudas, y la comunicación de la resolución a todas las administraciones competentes, incluyendo Gobierno de Aragón, Diputación Provincial, Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de España.

El alcalde ha concluido insistiendo en que “el Plan Municipal de Autoprotección no solo es un compromiso con quienes han sufrido daños, sino un paso hacia un municipio más seguro”. Además, ha subrayado que “la prevención, la inversión en infraestructuras y la formación de nuestros vecinos son la mejor garantía frente a futuras emergencias”.