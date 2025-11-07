Pilar Alegría ve "complicado" apoyar el techo de gasto de Azcón: "Si me tengo que basar en sus declaraciones..."

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ve "complicado" apoyar el techo de gasto del Gobierno de Jorge Azcón, imprescindible para que el PP pueda llevar a las Cortes el presupuesto de 2026.

Alegría ha confirmado que "en próximas fechas" se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se presentará a todas las comunidades autónomas la senda de estabilidad. "Veremos qué posición marcan las del PP", ha apuntado.

Sin entrar en fechas o en cifras, la también ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha asegurado que será una "buena" senda de estabilidad para todas las regiones. "Esperemos y deseemos que el PP actúe con responsabilidad y pueda apoyarla. A partir de ahí, el Gobierno de España también tendrá que presentar su propio techo de gasto y llevarlo al Consejo de Ministros. Será en próximas fechas y, una vez ocurra, entiendo que las comunidades irán presentando también sus techos y presupuestos", ha avanzado.

"Lo razonable", ha dicho Alegría, será trasladar una opinión cuando se conozcan las cifras que presente el Ejecutivo aragonés. "Ahora bien. Cuando presenten sacar adelante un techo de gasto o un presupuesto... Quien tiene la responsabilidad en ese caso es el Gobierno y tiene que trasladar una actitud constructiva y de querer llegar a un acuerdo. Si me tengo que basar en las declaraciones del Gobierno y especialmente de su presidente se me hace un tanto complicada la posibilidad de hacerlo", ha admitido.

El acto de esta mañana -en el que ha anunciado la creación de unos premios nacionales de enseñanzas artísticas y de una web bautizada como 'Infoartísticas' que agrupará todos los recursos relacionados con el sector-, no ha estado exento de polémica. A él no han podido acceder los periodistas gráficos, una decisión que, según han dicho desde el Ministerio, ha venido impuesto por el Gobierno de Aragón, propietario de la Escuela de Artes.

El Fite, adelante

La también portavoz del Gobierno central ha confirmado que el nuevo Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) irá al próximo Consejo de Ministros. Será el primero con una dotación de 73 millones de euros fruto del acuerdo alcanzado por Jorge Azcón y Pedro Sánchez en su primera (y hasta ahora única) reunión en La Moncloa.

Así, el Gobierno de Aragón elevará su aportación hasta los 36,5 millones y el de España hará lo propio poniendo los 36,5 restantes. Lo que se llevará al Consejo será aprobar el trámite de urgencia del real decreto, que recortará de medio año a un mes su tramitación.

Una vez se cumpla este paso tocará seleccionar los proyectos, algo que los dos gobiernos deberán hacer de forma coordinada.