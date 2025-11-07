Aragón mantiene el pulso con Sánchez por el reparto de menas: no irá a la Sectorial y se conectará por videoconferencia

Aragón mantiene su particular pulso con Pedro Sánchez por el reparto de menores extranjeros no acompañados. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, no acudirá este viernes a la Sectorial de Infancia y será el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, quien se conecte por videoconferencia.

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que ya otras veces se ha delegado en el gerente del IASS. Pero que él vuelva a ser el representante de la Comunidad resulta esta vez especialmente significativo. Esta será la primera Sectorial de Juventud e Infancia presencial desde el 'plantón' de las comunidades del PP y la polémica Conferencia por correo electrónico de finales de septiembre.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, tanto Cataluña como Castilla-La Mancha, Canarias, Islas Baleares, Madrid y Ceuta han confirmado su asistencia presencial. En todos esos casos serán los consejeros, salvo cambio de última hora, los que representen a sus respectivos territorios.

Susín, en cambio, tiene previsto visitar a esas horas la sede de la comarca de Ribagorza, en Graus, para conocer el trabajo de los servicios sociales comarcales.

Las claves de la Sectorial

Durante el encuentro se someterá a votación la transferencia de 13 millones de euros a Canarias, Ceuta y Melilla -declarados en contingencia migratoria- y a las Islas Baleares. También se hablará de los protocolos de menores desaparecidos del sistema de acogida, del avance en las políticas de adopción y de los recursos destinados a combatir la pobreza infantil.

Otro de los temas que se tratarán será el real decreto de acogimiento, una nueva herramienta que permitirá al Ministerio supervisar la atención a estos menores.

Hace apenas una semana, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Infancia volvieron a chocar por las declaraciones de Sira Rego en su visita a Zaragoza. La titular de Juventud e Infancia instó al PP a abandonar su bloqueo y el boicot a la Sectorial para avanzar en propuestas y soluciones.

Desde el Gobierno central llevan semanas animando a los populares a dejar de lado los intereses partidistas para garantizar los derechos de los menores, pero el Ejecutivo de Jorge Azcón insiste en que el reparto es injusto e insolidario y se basa únicamente en los intereses personales de Pedro Sánchez, ya que impone a comunidades como Aragón unas condiciones que no aplica a Cataluña y País Vasco.

También mantienen firme su intención de recurrir cualquier decisión o acto administrativo derivado del real decreto, aunque se garantiza en todo momento el cumplimiento de la ley.

La visión del Ejecutivo aragonés, uno de los más combativos, no es, ni mucho menos, compartida por el central. Desde el Ministerio insisten en que el cálculo es objetivo, que se hace "en base a la población" y que incluso cuando se produzcan todos los traslados "Aragón no estará al 100% de su capacidad".

44 expedientes

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha recibido hasta el momento 44 expedientes: 25 correspondientes a menores de Canarias, 15 de Ceuta y 4 de Melilla. Por el momento solo siete han llegado a la Comunidad, una cifra que se mantiene estable desde hace semanas, aunque la previsión es que el 'goteo' vaya a más en los próximos meses hasta alcanzar los "algo más de 200" menores que, según las cifras del Ministerio de Sira Rego, deberán ser acogidos en el territorio.

El número final podrá variar en función de múltiples factores. Uno de ellos, el hecho de que haya adolescentes que cumplan los 18 años y dejen de formar parte del programa de protección, algo que ya ha ocurrido con dos de los expedientes remitidos a la Comunidad.

Los propios responsables de Juventud e Infancia aseguran que los gobiernos autonómicos han tenido tiempo suficiente para planificar las llegadas. El problema es que, a día de hoy, la Comunidad sigue sin tener un calendario al que agarrarse para concretar la contratación de personal y los recursos habitacionales necesarios. Lo único que se sabe es que el reparto terminará en marzo y que, para entonces, Aragón ha de tener habilitadas 441 plazas.

Todo esto ha hecho que los cruces de declaraciones hayan sido constantes en los últimos meses. El Gobierno central no ha dudado en criticar a la DGA por perder el tiempo con recursos, y Ejecutivo popular ha llegado a calificar de "demagogia facilona" las palabras de la ministra, instando a no tomar a los ciudadanos "por tontos".

Las partes no se ponen de acuerdo ni con la financiación. Mientras desde el Ejecutivo central defienden que ha aumentado un 250% desde 2021 y que los 3,2 millones son suficientes, desde el Pignatelli aseguran que no cubre los gastos. Y en medio de esto sigue Vox, que critica a Azcón por no haberse negado a tiempo y por someterse a la política de puertas abiertas del PSOE.