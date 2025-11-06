Reivindicativa búsqueda en el parque del Agua de Zaragoza por la pérdida de fauna: ¿Dónde está la oca Lola?

Zaragoza cuenta cada vez con más parques, aunque destacan el Parque Grande José Antonio Labordeta o el Parque de la Aljafería. Pero son más las zonas verdes que rodean a la capital aragonesa, y los animales que viven allí.

Sin embargo, hay un parque en concreto en el que han desaparecido precisamente varias aves acuáticas. Se trata del Parque del Agua, donde durante el mes de octubre, en apenas dos noches, desaparecieron seis cisnes y dos ocas.

Por eso, la Asociación Legado Expo Zaragoza 2008 junto al grupo de voluntarios del parque del Agua han denunciado dicha desaparición y convocado un acto que tendrá lugar en el Embarcadero el 8 de noviembre a las 12.00.

Una de las aves desaparecidas y más queridas por los vecinos y visitantes es la oca Lola, que llevaba más de diez años habitando en el muelle del Parque del Agua.

Para ellos, "su presencia era parte del paisaje y también del vínculo emocional que muchos ciudadanos han construido en este entorno natural", según indica la Asociación Legado Expo Zaragoza 2008 en su página web.

Por eso, la concentración se ha llamado "la búsqueda de la Oca Lola”, una iniciativa simbólica y reivindicativa que busca visibilizar la pérdida y exigir una mayor protección de la fauna de Zaragoza.

Una protesta, por "la falta de explicaciones y el evidente abandono del parque por parte del Ayuntamiento", según indican desde la asociación.

Durante el encuentro, se colocarán fotografías que documentan la historia de estos animales en el parque, como homenaje a su presencia y recordatorio de la necesidad de cuidar y preservar los espacios naturales de la ciudad.

Por último, indican que es un acto abierto a toda la ciudadanía y que su participación es importante para "reclamar respeto, transparencia y compromiso con el entorno que compartimos".