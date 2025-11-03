Los sindicatos médicos reclaman mejoras salariales: "Aragón no es un sitio atractivo para trabajar"

Los sindicatos de Atención Primaria en Aragón han reclamado al Ejecutivo aragonés el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2023 y 2025 ya que, a su juicio, puntos importantes negociados "no se han empezado a implantar", lo que está llevando a saturar el servicio sanitario aragonés.

Así lo han manifestado representantes de Cemsatse (Cesm Aragón y Fasamet) en la presentación del 38º Congreso de la Atención Primaria que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre.

Durante la presentación, Leandro Catalán, presidente de Fasamet, ha puesto sobre la mesa "incumplimientos" por parte de la consejería de Sanidad. En este sentido, se ha referido al incremento del 25 % del presupuesto individual a Atención Primaria que se acordó en marzo de 2023, del cual ha admitido que tienen "desconocimiento" sobre su cumplimiento.

Del mismo modo, ha reivindicado el incumplimiento de la reducción de la carga burocrática "que quita tiempo al profesional", como la reducción del número de tarjetas sanitarias por profesional. Asimismo, ha acusado a la consejería de "no pensar primero" ante el aumento de población en barrios de Zaragoza como Valdespartera o Arcosur sin tener un plan de acción, ya que "aumenta el cupo médico".

Ante esto, Catalán ha denunciado la falta de médicos en Aragón. Según ha detallado, para hacer frente a la demanda de los centros de salud sería necesario 1.300 plazas, 300 de ellas de atención continuada, a lo que ha acusado de que "50 % de las plazas están sin cubrir": "Habría que cubrir todas las plazas para poder garantizar los descansos y una buena cobertura", ha defendido el presidente de Fasamet.

Por todo ello, ha achacado la falta de médicos también a una "mala distribución" como a la retribución: "Aragón no es un sitio atractivo para trabajar y los profesionales se van. Habrá que replanteárselo".

Implantación del nuevo modelo de Atención Continuada

En marzo de 2025 volvieron a la huelga ante el nuevo modelo que se buscaba implantar de Atención Continuada. La firma final del acuerdo con el Ejecutivo quedó distribuida en cuatro puntos específicos que estarían cubiertos con plazas de personal de atención continuada.

Según ha adelantado Catalán, los plazos que les están transmitiendo desde el Gobierno de Aragón es la implantación del nuevo modelo a finales de noviembre y principios de diciembre.

De igual modo, ha detallado que "no sería la fecha ideal ante el incremento de patologías", ya que ellos esperaban poder implantarla a mediados de octubre. Así, se encuentran a la espera de las condiciones, ya que desde el Ejecutivo se barajó la opción de incluir radiografías o analíticas que, a su juicio, "se ha mostrado la no utilidad en la atención primaria".

Atención primaria en el medio rural

Además de la situación de Zaragoza. Raúl Vallés, médico de familia en San Mateo de Gállego, ha reivindicado la atención primaria en el medio rural: "No comprende solo la jornada de 7 horas, son 17 horas más al mes y guardias de 24 horas", ha explicado.

Vallés ha enfatizado que la atención rural es una "medicina humanizada": "No le puedes decir a un anciano que coja su vehículo particular y vaya a urgencias". De esta forma, ha enumerado que para que se convierta en una opción atractiva para los recién licenciados "sería conveniente un complemento de ruralidad, viviendas, dietas y traslado". Por todo ello, ha reclamado una mayor inversión en el sector.

En este sentido, Mercedes Ortín, secertaria general de CesmAragón, ha criticado que esas condiciones han pasado a ser "lo cotidiano" y reclama unas mejoras retributivas ante cobrar esas horas como "un tercio de la jornada".