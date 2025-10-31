Aragón carga contra la "demagogia facilona" de la ministra Sira Rego con los menas: "No nos tome por tontos"

Aragón ha contraatacado este viernes a la ministra Sira Rego por sus últimas declaraciones sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados. La titular de Infancia y Juventud aseguró en Zaragoza que a la Comunidad llegarían finalmente algo más de 200 menas y no los 251 de los que se habló en un primer momento. También recalcó que la financiación había aumentado un 250%, declaraciones que hoy han tenido respuesta en boca de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

La diputada popular dice estar acostumbrada a la “demagogia facilona” de la ministra, pero no podía admitir que “nos tome por tontos”. Respecto a las cifras, ha subrayado que la única realidad cierta es un Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se establece que Aragón “tiene que tener 441 plazas de estructura”.

Tampoco le salen los números con ese supuesto incremento del 250%. “Se está refiriendo a los 20 menores que se acogieron de forma voluntaria en julio del 2024, con una financiación de 1.068.000 euros aproximadamente, y ahora dice que con los 3,2 millones anunciados se aumenta un 250%. Estas cuentas las hace hasta un niño de secundaria”, ha manifestado, aunque lo cierto es que Rego hizo la comparativa con 2021.

En su opinión, la titular de Infancia tendría que estar “abochornada” y debería explicar “por qué actúa de comparsa” a cambio de una cartera en el Consejo de Ministros “para que Cataluña y País Vasco no reciban ni un solo menor”. “Son dos comunidades gobernadas por nacionalistas con un discurso absolutamente xenófobo”, ha recordado.

Expedientes rechazados

Según las cifras de la DGA, a la Comunidad han llegado siete menores no acompañados y no tres como dijo Rego este jueves. “Nos estamos encontrando con jóvenes que vienen reseñados con 17 años y en realidad tienen 11. ¿Dónde está la humanidad?”, se ha preguntado.

En todo caso, ha pedido a la ministra que no se preocupe, que el Gobierno de Aragón “está haciendo y hará bien el trabajo”. Sí ha remarcado que por el momento no se ha aprobado ningún acuerdo de financiación. Y respecto a la judialización, ha resaltado que lo único que están haciendo es defender el Estatuto de Autonomía y los intereses de los aragoneses.

Susín ha anunciado, además, que de los expedientes que han llegado a Aragón se han rechazado tres, dos de ellos porque los niños habían cumplido la mayoría de edad.

La respuesta

La respuesta de la Delegación del Gobierno en Aragón ha sido prácticamente inmediata. A través de un comunicado, el Ministerio ha defendido que la consejera y el Gobierno aragonés "conocen perfectamente los criterios definidos para la reubicación de niños migrantes no acompañados porque han sido informados de ello" y que la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida responde a "un cálculo objetivo para todos los territorios, que se realiza en base a la población".

"Cuando se produzcan todos los traslados, Aragón ni siquiera estará al 100% de su capacidad", afirman. A este respecto, subrayan que "la diferencia entre unas comunidades y otras es el trabajo previo: mientras algunos territorios tienen sistemas bien dimensionados, con un número de plazas acorde a su población, otras como Aragón no lo tienen".