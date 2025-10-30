Sira Rego rebaja a algo más de 200 los menas que llegarán a Aragón y defiende los fondos asignados: "Un 250% más"

Sira Rego, este jueves con la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea. E. E.

La ministra Sira Rego ha rebajado este jueves en Zaragoza el número de menores extranjeros no acompañados que llegarán en los próximos meses a Aragón. La cifra final, ha asegurado la titular de Juventud e Infancia, estará "más cerca de los 200" que de los 251 de los que se habló en un primer momento. Lo mismo ocurrirá con el total nacional, que irá más por los 3.000 que por los 4.000.

El número, explican desde el Ministerio, es "muy variable", ya que hay jóvenes que llegan, otros que cumplen 18 años y dejan de formar parte del programa de protección... Su traslado a la Comunidad, criticado hasta la saciedad por el Gobierno de Jorge Azcón por considerarlo injusto y arbitrario, será "muy escalonado", estando previsto que finalice en marzo.

Desde el Ministerio aseguran no entender las críticas del PP, ya que, en su opinión, han tenido tiempo suficiente para planificar las llegadas. Tampoco creen que el volumen suponga ningún problema, dado que 200 menores en 5 meses sale a 40 por mes; uno por día.

Rego también ha defendido los fondos asignados. La ministra ha comparado los 900.000 euros que recibía la Comunidad en 2021 con los 3,2 previstos. "Un 250%", ha recalcado minutos antes de comenzar un acto organizado por la Diputación de Zaragoza en la Facultad de Educación.

Para ella, se trata de una cantidad suficiente para que los sistemas de acogida de las comunidades autónomas sean garantistas y puedan sostener "sin ningún problema" estas plazas.

"Lo que tiene que hacer el señor Azcón es dejar de litigar con el Gobierno de España y ponerse a trabajar para dimensionar correctamente su sistema de acogida", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado el "poco éxito" que ha tenido la DGA en sus frentes judiciales -el juez les obligó a dar los datos tras ser la única comunidad en negarse a proporcionarlos- y ha confiado en que puedan trabajar de manera coordinada.

También ha cargado contra la "extrema derecha" por criminalizar a estos menores y "deshumanizarlos". En su lugar, ha apostado por avanzar en propuestas que pongan en el centro los derechos humanos y el interés superior de la infancia.

El balance

Pese a los continuos choques con el PP de Azcón, Rego ha reconocido que "parece que la cosa empieza a funcionar razonablemente". "Hay que huir de cualquier posible indicador o comentario que criminalice al colectivo o a estos niños y niñas. También me gustaría reforzar una idea, y es que el Gobierno de España se ha comprometido. Hemos puesto los recursos y abierto los espacios para conversar y poder diseñar conjuntamente con las comunidades autónomas el proceso de acogida", ha resaltado.

