La unión de Astún y Candanchú empezará "de manera inmediata": la Fase 0 costará 29.700.000 euros

La unión de estaciones de Astún y Candanchú empezará a ejecutarse de manera "inmediata". Aragón ha aprobado definitivamente este miércoles en Consejo de Gobierno el Plan de Interés General (PIGA), dando luz verde a la ejecución de las obras por parte de la empresa Leitner.

Las dos estaciones, ha recordado la vicepresidenta, Mar Vaquero, quedarán conectadas por una telecabina que recorrerá 3,5 kilómetros en 12 minutos, un proyecto llamado a dinamizar el sector.

La construcción de la conexión de transporte por cable que ejecuta la Mancomunidad Alto Valle del Aragón, recuerdan desde el Ejecutivo, es una de las actuaciones recogidas en el Plan Pirineos y cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de la zona. "Permitirá no solo multiplicar las posibilidades de los dos centros invernales implicados, sino desestacionalizar la actividad turística y potenciar la oferta estival", defienden.

Para la aprobación definitiva del PIGA, ha expuesto Vaquero, se han analizado los documentos del Proyecto de Interés General presentados y los informes y las alegaciones presentadas desde el territorio.

"Se cuenta con los informes favorables emitidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, la Dirección General de Patrimonio Cultural o el Instituto Aragonés del Agua", añaden.

Vaquero ha asegurado que las alegaciones analizadas no han requerido de ninguna modificación sustancial que obligue a retrasar la telecabina.

Al detalle

El proyecto, que en su conjunto requerirá de un presupuesto de 44 millones de euros, se desarrollará en dos tramos y contempla una capacidad máxima de transporte de 2.400 personas a la hora en cada dirección. Podrá hacerlo a una velocidad máxima de 6 metros por segundo y contará con un total de 96 cabinas.

Las obras, por su parte, se harán en tres fases. La Fase 0, que empezará de forma inmediata, tendrá un presupuesto de 29,7 millones de euros, diez de ellos de fondos europeos, tres de la Diputación de Huesca y otros 16,7 del Gobierno de Aragón.

Los fondos europeos tendrán que justificarse antes del 30 de junio de 2026, pero desde la DGA no ven problema. "Se podrá realizar solamente con la compra del material. El cumplimiento de los plazos está asegurado", ha garantizado Vaquero.

En ella se procederá a construir la telecabina y a comprar 24 cabinas que permitirán transportar 600 personas a la hora.

En la Fase 1, a partir de 2030, se prevé la construcción de un garaje con capacidad para 48 cabinas y una capacidad de transporte de 1.200 personas a la hora. Mientras, la Fase 2 -de 2035 en adelante- incluye la ampliación del garaje para 96 cabinas y el transporte de 2.400 personas por hora.

Los plazos

A la hora de hablar de plazos, desde el Ejecutivo aragonés confirman que la obra civil se iniciará de manera inmediata para acometer los trabajos previos, tareas que se paralizarán cuando las condiciones climatológicas impidan su desarrollo.

La idea es retomarlas a partir de abril de 2026 y acometer el montaje electromecánico en julio del próximo año. "Todo ello para que las pruebas se puedan hacer entre septiembre y octubre de 2027, con la puesta en marcha oficial, tras su preceptiva inspección, en noviembre de 2027", agregan.