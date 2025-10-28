El ictus, en cifras: cada año se producen cerca de 3.000 nuevos casos en Aragón y ya es la segunda causa de muerte

La Asociación Ictus de Aragón (AIDA), los hospitales Clínico y Miguel Servet, la Sociedad Aragonesa de Neurología, y representantes de Atención Primaria y el 061 Aragón, unidos por el Día Mundial del Ictus E. E.

Aragón registra cada año cerca de 3.000 nuevos casos de ictus. Se trata de una enfermedad que representa ya la segunda causa de muerte en la Comunidad y la primera en mujeres, además de ser la primera causa de discapacidad en adultos.

Las secuelas del ictus condicionan profundamente la vida de los supervivientes: el 26% son dependientes a los seis meses. Además, las secuelas "invisibles" son frecuentes y discapacitantes: la afasia (trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir) afecta a un 19% de los pacientes, los síntomas depresivos hasta a un 35%, y un 30% desarrollará demencia postinfarto.

Los expertos coinciden en que cuanto antes se actúe ante los primeros síntomas, más tejido cerebral se puede salvar y mayores son las posibilidades de supervivencia y de recuperarse sin secuelas.

La diferencia entre recuperarse o quedar con secuelas graves puede depender de unos pocos minutos, por lo que una atención temprana es clave. Así lo han expuesto este martes Miguel Lierta, presidente de la Asociación Ictus de Aragón; Javier Marta, coordinador médico del Plan de Atención al Ictus de Aragón y jefe de Neurología Vascular en el Hospital Universitario Miguel Servet; Carlos Tejero, neurólogo especialista en Ictus del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza; Antonio Gómez, doctor en Medicina Familiar y Comunitaria y Maria José Laborda, médico del 061 Aragón.

Bajo el lema 'El tiempo es cerebro', y con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de actuar con rapidez ante los síntomas del ictus y de fomentar su prevención, la Asociación Ictus de Aragón (AIDA) celebrará el Día Mundial del Ictus mañana miércoles 29 de octubre.

“Desde AIDA trabajamos desde hace 25 años para que las personas que han sufrido un ictus y sus familias no se sientan solas. Pero, además, desarrollamos una importante labor de rehabilitación y acompañamiento que permite mejorar la calidad de vida de los afectados y favorecer su reintegración social. También queremos que la sociedad entienda que la prevención y la rapidez en la actuación son esenciales. Este Día Mundial del Ictus queremos recordar que todos, ciudadanos y profesionales, formamos parte de esa cadena que salva vidas”, ha señalado Miguel Lierta, presidente de la Asociación Ictus de Aragón.

El acto central tendrá lugar en el Patio de la Infanta de Ibercaja, donde se hará entrega de los Premios 'Cerebro de Oro', un reconocimiento a personas e instituciones comprometidas con la mejora de la atención, la investigación y la sensibilización en torno al ictus.

Como actividad previa a la jornada central, AIDA ha instalado este martes hasta las 13.00 una carpa informativa en el Parque Miraflores de Zaragoza, junto a su sede. Allí, profesionales y voluntarios de la asociación ofrecerán información práctica sobre cómo prevenir el ictus, explicarán los principales factores de riesgo y enseñarán a reconocer los síntomas de alarma para actuar a tiempo.

“ Cada minuto cuenta”

El doctor Javier Marta, ha explicado que “en el ictus isquémico o hemorrágico, la lesión cerebral se instaura en las primeras horas y se hace irreversible. Cuanto antes paremos esa progresión, menor será el daño. El tiempo es cerebro”.

Durante su intervención ha destacado que, desde que el ictus ocurre hasta que el paciente recibe tratamiento, “intervienen muchas personas y servicios”. Este proceso se conoce como “cadena asistencial del ictus”, un esquema que incluye desde el reconocimiento de los síntomas por parte de la población hasta recibir el tratamiento especializado. En Aragón, esta red de atención está completamente engranada a través del Código Ictus, un protocolo que coordina a todos los equipos sanitarios implicados (061, servicio de urgencias, personal de Atención Primaria) y permite reducir los tiempos de respuesta.



Un eslabón especialmente crítico es el tiempo extrahospitalario, que agrupa todas las actuaciones previas a la llegada al hospital. “La rapidez con la que se active esta cadena determina en gran medida el pronóstico del paciente”, ha subrayado Marta. La buena noticia es que la media de tiempo entre la llamada al 061 Aragón y el ingreso hospitalario ha mejorado notablemente en los últimos años, favoreciendo que más pacientes puedan beneficiarse de terapias de reperfusión como la fibrinólisis o la trombectomía, que restablecen el flujo sanguíneo en la zona obstruida.

La lucha contra el ictus

Según el neurólogo Carlos Tejero, los avances en la organización asistencial han permitido reducir las hospitalizaciones por ictus en Aragón en más de un 25% en la última década y disminuir la mortalidad un 20%. “En 2013 murieron 399 personas por ictus en Aragón; en 2024, fueron 314. Todavía son cifras altas, pero reflejan el impacto de la coordinación sanitaria, la prevención y la mejora de los tiempos de atención”, ha señalado.



El doctor Carlos Tejero ha recordado que “no hay que relajarse”, ya que “hay aspectos concretos donde los datos son más preocupantes. Por ejemplo: si nos fijamos en la mortalidad prematura, la que sucede antes de los 70 años, no hemos mejorado.”



Aun así, en líneas generales, “se ha mejorado la supervivencia, pero la enfermedad puede provocar secuelas. Una lesión en el cerebro puede provocar que perdamos la capacidad para hacer algunas de sus funciones: movernos, hablar, ver, sentir, siendo difícil volver a llevar una vida independiente”.

Por ello, los expertos coinciden en que la lucha contra el ictus continúa, especialmente en lo referente al reconocimiento precoz. Ante síntomas como la desviación facial, debilidad de un brazo, una pierna, o ambas, alteración del lenguaje y la pérdida de la vista en un ojo o ambos, hay que llamar inmediatamente al 061. Además, recuerdan que el 80% de los ictus pueden prevenirse con un control adecuado de los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, el tabaquismo y la vida sedentaria

AIDA: 25 años al lado de los pacientes

La Asociación Ictus de Aragón (AIDA), que este año celebra su 25 aniversario, agrupa a más de 700 familias y ofrece rehabilitación semanal a cerca de 180 personas a través de su Centro de Neurorrehabilitación. Solo en 2025, ha impartido 25 charlas de sensibilización en todo el territorio aragonés y realizado más de 13.000 atenciones en sus diferentes servicios.

Además, AIDA ha sido reconocida por tercer año consecutivo con el Sello de Responsabilidad Social de Aragón y mantiene su compromiso con la docencia y la formación de futuros profesionales en colaboración con la Universidad de Zaragoza.

'Cerebros de Oro’

El próximo miércoles 29 de octubre, organizado por AIDA, tendrá lugar el acto central del Día del Ictus 2025. Será a las 17:00 horas en el Patio de la Infanta de Ibercaja, y en él se llevarán a cabo diversas charlas impartidas por distintos profesionales: la jornada contará con la presencia de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; el doctor Carlos Tejero, neurólogo de la Unidad de Ictus del Hospital Clínico, analizará el impacto del ictus en Aragón; el doctor Javier Marta, jefe de Neurología Vascular del Hospital Miguel Servet, explicará la cadena asistencial y la importancia de los tiempos extrahospitalarios; Miguel Lierta, presidente de AIDA, y Ruth Ambrós, trabajadora social de la asociación, abordarán el reconocimiento y la atención al ictus en la comunidad; María José Laborda, coordinadora del 061, detallará los tiempos de respuesta y actuación prehospitalaria; y Pilar Poveda Serrano, del Hospital San Jorge de Huesca, expondrá la atención en Urgencias hospitalarias.

El acto concluirá con la entrega de los galardones ‘Cerebro de Oro’ a Carmen Susín Gabarre, consejera del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, y a Gloria Martínez Borobio, jefa de Estrategias de la Consejería de Sanidad, en reconocimiento a su labor y compromiso durante los 15 años de desarrollo del Plan de Atención al Ictus en Aragón.