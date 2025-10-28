Más de 7.600 enfermeras elegirán a la próxima presidenta del Colegio Oficial de Zaragoza: estas son las dos candidatas

Sede del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. E. E.

La Junta Electoral del Colegio de Enfermería de Zaragoza ha proclamado este lunes, 27 de octubre, las candidaturas que han sido aceptadas para participar en los comicios que se celebrarán el próximo 27 de noviembre y al que están llamados a votar 7.609 colegiadas y colegiados.

Una vez finalizado el periodo de presentación de listas y subsanación de errores, las candidaturas oficiales que participarán en el proceso electoral son las de la actual presidenta, Teresa Tolosana Lasheras, y la de Teresa Salamero Rodríguez.

Además, el órgano de control electoral ha determinado que la campaña electoral ha arrancado oficialmente esta madrugada hasta las 23.59 horas del 26 de noviembre.

También ha quedado definido que los programas electorales de las candidaturas estarán disponibles en la web colegial en las próximas horas.

Durante este periodo, la Junta Electoral será el máximo órgano de control y dirección en todo lo referente a la marcha del proceso electoral.

