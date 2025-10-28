Azcón, tras el adelanto en Extremadura: "Las elecciones son la última opción, en Aragón es posible tener presupuesto"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que el adelanto electoral sigue siendo su "última opción". Lo ha hecho tras confirmarse el de Extremadura, que irá a las urnas el próximo 21 de diciembre.

El también presidente del PP-Aragón asegura tener la confianza y el "respeto" de Alberto Núñez Feijóo para tomar sus propias decisiones.

La prioridad, según Azcón, es que Aragón "vaya a más y que a los aragoneses les vaya mejor", pero la negativa de Vox a sentarse a hablar del presupuesto de 2026 tras el despido de un asesor por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales hace que el escenario sea cada vez más complicado.

El presidente autonómico ha reconocido que ese objetivo solo se puede conseguir "a través de la estabilidad", aunque insiste en que los aragoneses "ya hablaron en las elecciones de 2023" y en que nadie va a tomar las decisiones que debe adoptar su Gobierno.

“Yo respeto las que toman todos los presidentes, faltaría más, pero las elecciones son la última opción. En Aragón existe la posibilidad de presentar y aprobar un presupuesto histórico que mejore la educación y la sanidad y permita seguir poniendo en marcha políticas de vivienda o construyendo carreteras, centros de salud y colegios. Y creo que esa oportunidad no puede ser bloqueada por nadie”, ha aseverado.

Ni él ni los aragoneses, ha dicho Azcón, entenderían esa situación de bloqueo, de ahí que vea fundamental trabajar “hasta el último minuto” para conseguir aprobar el presupuesto. La actitud de Vox le parece, sin embargo, “incomprensible”. “Yo no estoy dispuesto a que ese tipo de personas, con ese tipo de opiniones, cobren un sueldo público de las Cortes de Aragón”, ha dicho en referencia al despido del asesor.

Por ello, un día más, ha instado al partido de Santiago Abascal a “tener las cosas claras, reflexionar y pensar en los aragoneses”; a dejarse de “politiqueo y cálculos partidistas” y mirar por el bien común.

El líder regional también se ha referido a la ruptura de Junts con el PSOE. Le parece “muy preocupante” y no solo para la política nacional, sino por los efectos que puede tener en Aragón.

“Nos va a alejar de los datos necesarios para confeccionar el presupuesto, y eso va a hacer que en Aragón tengamos que tomar nuevas decisiones, porque el presupuesto no puede esperar. Necesitamos que haya uno de forma inminente, es a lo que me he comprometido y eso es lo que voy a cumplir”, ha prometido.