Una vecina de Zaragoza sobre el precio del alquiler: "Cobro 1.400 euros y pago 750, se me va la mitad del sueldo"

Según datos del INE, hasta en 18 capitales españolas el precio del alquiler supera el 50% del salario mínimo, un dato demoledor. Por su parte, aunque en Aragón no se sigue al pie de la letra esa estadística, es muy complicado encontrar pisos para alquilar que se encuentren en una horquilla inferior a los 700 euros al mes.

Según mostró el programa de Aragón TV ‘Aquí y ahora’, el piso más barato que se encuentra en la ciudad cuesta 530 euros al mes y apenas tiene 30 metros cuadrados. Mientras, en Huesca el alquiler más económico se eleva a los 680 euros y en Teruel a los 700.

Esta situación obliga a muchos vecinos aragoneses a destinar un 50 o 60% solo en el alquiler, sin contar otros gastos como comida, desplazamiento, luz o el ocio. Arrojando por ende una realidad devastadora para aquellos que cobran el salario mínimo.

Tanto los más jóvenes como los más mayores se ven afectados por esta problemática. Ejemplo de ello es el testimonio de una joven al ser preguntada por las cámaras de Aragón TV: “Cobro 1.400 euros y gastas los 750 en el piso, entonces se va más del 50%”, afirma resignada. En la misma tónica responde una señora: “Pago casi 600 euros, muy caro. El sueldo está helado y el alquiler sube todos los años”, comenta.

El alquiler en Aragón

Actualmente, en Zaragoza apenas hay 512 viviendas disponibles en la ciudad, y solo 35 cuestan menos de 700 euros al mes. El precio medio se sitúa en 10,9 €/m², un 8,5% más que en septiembre de 2024, lo que consolida una tendencia alcista que ahoga a buena parte de los inquilinos.

Según Ángela Sebastián, gerente inmobiliaria entrevistada por Aragón TV, encontrar un piso asequible es “casi misión imposible”. De hecho, cuando su agencia recibe uno por debajo de los 700 euros, muchas veces ni llega a publicarse, porque ya hay decenas de interesados dispuestos a ocuparlo.

"Tenemos tanta demanda que casi ni lo publicitamos porque ya tenemos inquilino para el mismo", afirma. El motivo es sencillo: "simplemente porque no hay oferta" y, por ende, repercute en el precio.

La experta inmobiliaria también explica que esta escasez tiene su raíz en la inseguridad jurídica que sienten muchos propietarios tras los cambios legislativos de 2023. El miedo a no poder recuperar su vivienda o a sufrir impagos ha llevado a muchos a retirar sus pisos del mercado. A ello se suman los seguros de impago y la limitación de subidas al IRAV (Índice de referencia de Arrendamientos de Vivienda), que empujan a los dueños a fijar precios iniciales más altos.

En una década, los alquileres en Aragón han subido más de un 70% (en octubre de 2015 costaban 6 €/m2), lo que ha transformado el panorama inmobiliario. Cada vez más zaragozanos optan por comprar vivienda ante la dificultad de encontrar un alquiler estable o razonable. “Hace unos años compensaba alquilar, hoy sale mejor comprar”, resume Ángela.

Medio sueldo para pagar el alquiler

El fenómeno no se limita a la capital. En Teruel, los llamados “alquileres exprés” se esfuman en cuestión de horas. Apenas hay 14 pisos disponibles en todo el municipio, algunos a precios desorbitados y muchos de ellos no disponibles para alquiler tradicional, sino para alquiler de temporada.