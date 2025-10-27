Azcón asegura que presentará el presupuesto de 2026 en "días": "Tomaremos nuestras propias decisiones"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que presentará “en días” el techo de gasto incluso sin que se celebre la esperada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde el Gobierno aragonés llevan semanas esperando este encuentro para concretar la cantidad máxima que podrán gastar en el próximo ejercicio, pero el retraso del Ministerio hace que ya se estén planteando llevarlo a las Cortes incluso sin tener concretadas las cantidades.

“Como les decía el otro día creo que el objetivo es presentar el presupuesto de forma inminente. Cuando hablamos de inminencia hablamos de días. Los aragoneses no se merecen que sigamos retrasando algo que tiene que llevarse a efecto ya, pero que el Gobierno de España no ha tomado y por lo tanto retrasa al Gobierno de Aragón”, ha apuntado el presidente aragonés.

No obstante, el principal escollo que se topará Jorge Azcón para aprobar primero el techo de gasto y después el presupuesto es su minoría parlamentaria. Con las relaciones con Vox rotas, la duda está en qué hará la izquierda, al tratarse el techo de gasto de un trámite sin grandes claves ideológicas.

Ante ello, Azcón ha invitado a Vox que haga una “reflexión” sobre las últimas posturas políticas, aunque ha reconocido que no ha mantenido nuevas conversaciones con la Dirección de Abascal y no ha desvelado cuál es su intención si finalmente caen las nuevas cuentas en las Cortes.

“Es importante que recapaciten. En un momento de tensión es evidente que se puede tener, pero las decisiones políticas deben tomarse con la cabeza fría y algo como es el presupuesto de Aragón creo que merece la reflexión y la importancia que efectivamente tiene”, ha subrayado.

Azcón, sobre Alegría: “Si a Aragón le dedicaba el fin de semana”

El presidente aragonés también se ha pronunciado sobre el nuevo cargo de Pilar Alegría en la estructura orgánica del PSOE, nombrada secretaria de Política Territorial. Un puesto que, a juicio de Azcón, limitará el tiempo que podrá dedicar la secretaria general de los socialistas aragoneses al territorio.

“Quien mucho abarca poco aprieta. Es portavoz del Gobierno, es ministra, es secretaria general del Partido Socialista y ahora va a ser secretaria de política autonómica del PSOE a nivel federal. Es evidente que si a Aragón le dedicaba el fin de semana, ahora le va a dedicar menos”, ha incidido Azcón.