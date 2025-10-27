La AEMET avisa de lo que pasará en Zaragoza con la borrasca: dos días de lluvia con probabilidades de hasta el 90%

Zaragoza encara un cambio de tiempo notable, tras el leve aviso de este fin de semana con lluvias leves e intermitentes en la capital maña. La llegada de una potente borrasca acompañada de ríos atmosféricos traerá consigo lluvias generalizadas y un ambiente más húmedo, con especial incidencia entre el miércoles y el jueves.

Según los modelos meteorológicos, el chorro polar se dirige de forma directa hacia la Península Ibérica, lo que favorecerá la entrada de frentes atlánticos muy cargados de humedad. “Por lo menos dos ríos atmosféricos se encadenarán, transportando abundante humedad a España procedente de latitudes tropicales y subtropicales”, explica Duncan Wengen, meteorólogo de Meteored. Este fenómeno provocará precipitaciones persistentes y una ligera subida de las temperaturas mínimas.

Aunque Aragón no cuenta con avisos meteorológicos activos, Zaragoza vivirá dos jornadas de inestabilidad marcada, con probabilidades de lluvia que rozarán el 90%. Los días más afectados serán el miércoles y el jueves, con lluvias repartidas prácticamente durante todo el día y cielos muy nubosos.

Tiempo el miércoles

El miércoles será el primer día con lluvias significativas en la capital aragonesa. Desde la madrugada, el cielo permanecerá muy nuboso y se esperan precipitaciones constantes con una probabilidad del 90% en la primera mitad del día y del 85% en la segunda.

Las lluvias llegarán acompañadas de un leve descenso térmico diurno, aunque las mínimas se mantendrán suaves. El viento, de componente oeste, podría soplar con algo de fuerza durante las primeras horas del día, contribuyendo a una sensación de humedad más intensa.

Tiempo el jueves

El jueves continuará el ambiente lluvioso, aunque las precipitaciones tenderán a moderarse conforme avance la jornada. Entre las 00:00 y las 12:00 horas, la probabilidad de lluvia se situará en torno al 75%, bajando al 55% por la tarde.

Según la AEMET, ese día se alcanzará la máxima acumulación de agua de todo el episodio, con hasta 5 litros por metro cuadrado. Aun así, no se esperan fenómenos adversos importantes, sino lluvias moderadas que podrían venir bien para aliviar la sequedad del terreno tras un octubre relativamente seco.

Fin de semana

De cara al viernes, las precipitaciones se retirarán temporalmente, aunque podrían reaparecer de forma débil a partir de las 20:00 horas. El fin de semana se prevé con cielos nubosos y temperaturas suaves, sin lluvias destacables.

El ambiente otoñal se asentará definitivamente, con días más cortos debido al cambio de hora, humedad en el aire y una posible nueva tanda de frentes la próxima semana. Tras un mes de octubre con pocas lluvias, Zaragoza se prepara por fin para recibir las precipitaciones que marcarán el cambio definitivo de estación.

Estos episodios lluviosos no serán aislados, tanto en Huesca como en Teruel se prevén lluvias generalizadas, también a lo largo del miércoles y el jueves principalmente. Por ello, es fundamental comprobar siempre las últimas noticias sobre las actualizaciones del tiempo.