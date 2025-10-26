Azcón acusa a Óscar Puente de deteriorar la alta velocidad: "El descredito que estáis generando sí que es pestilente"

Este sábado se tuvo que auxiliar a 987 pasajeros de un tren de alta velocidad que había sufrido una incidencia en Ballobar.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha respondido al ministro de Transportes Óscar Puente vía X (antes Twitter) al que ha acusado del "deterioro al que habéis llevado las líneas de Alta Velocidad Española, sea la operadora que sea la que los sufra". Así, hacía referencia a la última avería de un tren de alta velocidad Ouigo este pasado sábado en Ballobar, en Huesca.

A lo que ha continuado criticando al ministro: "Los perjuicios y el descrédito que estáis generando sí que es pestilente. Abrazo fuerte", ha finalizado.

De esta forma ha dado respuesta al tuit de Puente en el que aclaraba que el tren que había sufrido una incidencia en el que se habían tenido que auxiliar a 987 personas se trataba de un Ouigo.

Durante el tuit publicado por el ministro de Transportes, Puente indica: "Querido Presidente, el tren de la incidencia es un Ouigo, sobre el que “el PSOE” no tiene ninguna responsabilidad".

Así, no pierde oportunidad en atacar al Partido Popular: "Lo que es una vergüenza nacional es tu partido y el charco pestilente en el que habéis convertido la política en este país". A lo que finaliza deseando irónicamente “buen domingo” al pretendiente de Aragón.

La avería de este sábado se produjo en una de las máquinas del tren sobre las 12.25 lo que obligó a auxiliar a 987 pasajeros a la altura de Ballobar en Huesca. El tren de alta velocidad había partido desde Barcelona con destino a Madrid cuando se produjo la avería. Según comunicó la Guardia Civil, el tren se encontraba en un apartadero no afectando a la circulación.

Fruto de la situación imprevista, se proveyó de víveres, en forma de comida y agua, y alimentos para varios bebés que viajaban. Del mismo modo, se facilitó la asistencia sanitaria a una pasajera de avanzada edad que se encontraba indispuesta.

Sobre las 16.00 los ocupantes afectados por la avería del tren que estaba averiado fueron transferidos a otro tren, pudiendo continuar su viaje.

Otras incidencias

La línea de alta velocidad ha sufrido de problemas en los últimos meses por diversas averías. El pasado agosto, una incidencia técnica en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz dejó parados durante cuatro horas a la altura de Almodóvar del Río (Córdoba) a unos 427 pasajeros.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en Madrid, a las 07.05 y tenía prevista su llegada a las 11.45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 09.42 horas, el trayecto se vio detenido, afectando a todos los viajeros que circulaban en el convoy. No fue hasta las 14.00 cuando se finalizó el transbordo de pasajeros para continuar el viaje. Esto ocasionó además retrasos de 15 minutos en la alta velocidad.