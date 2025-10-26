Alberto Izquierdo es elegido presidente del PAR: "Queremos ser decisivos para que haya un Gobierno serio en Aragón"

El Partido Aragonés ya tiene oficialmente un nuevo presidente. Alberto Izquierdo ha sido proclamado Comisión Ejecutiva de la formación política este domingo durante la celebración del XVI Congreso del PAR en la Ciudad Escolar Pignatelli con el que se busca empezar una nueva etapa y dejar atrás la época de ruptura que arrastró el partido.

Izquierdo ha atendido a los medios de comunicación una vez finalizado el Congreso en el que ha compartido el nuevo devenir del partido bajo su cargo en el que ha indicado que Aragón irá por encima de todo.

"Nosotros vamos a hacer una propuesta seria, de cara al futuro, hablando desde el municipalismo, construir de abajo arriba, de volver a recuperar el espíritu aragonés, el espíritu aragonesista, de las grandes movilizaciones que esta tierra hizo para defender su autonomía, para defender el agua, para defender el autogobierno", ha expresado.

Así, entre sus intenciones es que Aragón esté en "primera división" ya que a su entender "llevamos media vida siendo los súbditos del vagón de los torpes, teniendo derecho a no serlo". En esta misma línea, el ya presidente del PAR ha recalcado que para ellos es "fundamental" que Aragón tenga voz propia.

De cara a la organización de cara al futuro, ha explicado que ya cuentan con 200 candidaturas municipales creadas y cerradas, pero aspira a llegar a las 500 para "ser decisivos para que haya un gobierno serio en Aragón".

Haciendo referencia a la formación del Gobierno de Aragón, ha tenido unas palabras para el grupo político de Vox al que ha cuestionado "por qué están jugando con esta tierra". Así, ha subrayado que "están mintiendo a la sociedad y utilizándola": "Gargalizando los miedos de la sociedad para convertirlos en votos. Ya es hora de que alguien les diga las cosas claras y nosotros se las vamos a decir", ha expresado.

No ha sido lo único ya que la celebración de este Congreso de refundación se volvían a traer a la actualidad nombres como el de José Ángel Biel, exvicepresidente del PAR. Al que ha dedicado ciertas palabras de reproche: "A mí no me escuchará a nadie justificar un trasvase del Ebro a Barcelona como hizo José Ángel Biel".

De manera más optimista se ha mostrado al reencontrarse con afiliados y simpatizantes al partido aragonesista que quedaron desperdigados ante las rupturas internas que vivió el partido: "Ha venido gente que lleva militando en este partido toda la vida, que yo pensaba que estaban súper desanimados y hoy los he visto aquí sentados. Llama la atención verles y alegra mucho", ha indicado. A lo que ha añadido: "No echamos de menos a nadie".

Así, el nombrado presidente del PAR ha concluido: "El PAR de Alberto Izquierdo pondrá a Aragón por encima de todo y nuestras señas de identidad serán las más importantes".