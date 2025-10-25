El zasca del presidente del PP de Teruel a Ábalos: "Teruel es la ciudad del amor, pero a Ábalos no se lo explicaron bien"

Joaquín Juste ha cargado contra Ábalos por su fiesta en el Parador de Teruel durante su intervención en el día del afiliado del PP en Zaragoza.

Joaquín Juste, presidente del Partido Popular de Teruel, ha lanzado un zasca a José Luis Ábalos por la polémica fiesta en el Parador de Teruel el pasado 2021. Durante su intervención ha lamentado que el "Parador de Teruel ahora se conocerá como el parador de las prostitutas".

"Teruel es la ciudad del amor pero a Ábalos no se lo explicaron esto bien, que no era amor romántico, el de verdad", ha comenzado.

Así, ha criticado la supuesta polémica fiesta protagonizada por José Luis Ábalos en 2021: "Cómo puede venir un ministro del PSOE, de Pedro Sánchez, venir a hacer una fiesta en pandemia con prostitutas al parador mientras estábamos todos luchando para salir adelante en la pandemia", ha recalcado.

Juste ha comparado las acciones de miembros socialistas y populares. De este modo, ha sacado pecho de que el alcalde de Valderrobles "se quitó la chaqueta de alcalde y se puso la de enfermero para echar una mano en la residencia de su pueblo".

"A Ábalos le importa todo un bledo, se monta una fiesta con prostitutas y se lo pagamos entre todos", ha demandado. A lo que ha añadido que parece "que se le perdona todo": "Cómo podemos permitir esto entre todos. No puede venir un ministro y hacer lo que hizo".

Por ello, ha acabado su intervención en la jornada sacando pecho de su partido: "Me siento orgulloso de este partido, de lo que hemos trabajado. Me siento orgulloso de todos vosotros".

